Артисты двух разных поколений. Валерий Сюткин, мастер мелодий и харизмы и Сергей Арутюнов объединили свои усилия, чтобы создать нечто уникальное, и перезапустили трек спустя 30 лет. Музыканты одинаково понимают трек «Я то что надо» — несмотря на разницу в возрасте в несколько десятилетий. Оба артиста живут чувствами и поют об этом так искренне и ярко, что им веришь с первых нот. Дуэт получился гармоничным и стильным. Ведь он настоящий. Артисты поют о своих личных переживаниях. В песне передана история о реальных чувствах, желании быть любимым и доказать, что ты достоин этой любви.
«Я то что надо» — это яркий и запоминающийся, энергичный и харизматичный трек, который сочетает в себе уникальные музыкальные стили каждого из исполнителей. В звучании трека органично переплетаются отголоски классического рок-н-ролла и советской эстрады, но при этом композиция звучит свежо и актуально.
Аксиос!
1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!
Валерий Сюткин и Сергей Арутюнов представили хит «Я то что надо» в модном прочтении
Артисты двух разных поколений. Валерий Сюткин, мастер мелодий и харизмы и Сергей Арутюнов объединили свои усилия, чтобы создать нечто уникальное, и перезапустили трек спустя 30 лет. Музыканты одинаково понимают трек «Я то что надо» — несмотря на разницу в возрасте в несколько десятилетий. Оба артиста живут чувствами и поют об этом так искренне и ярко, что им веришь с первых нот. Дуэт получился гармоничным и стильным. Ведь он настоящий. Артисты поют о своих личных переживаниях. В песне передана история о реальных чувствах, желании быть любимым и доказать, что ты достоин этой любви.