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Валерий Сюткин и Сергей Арутюнов представили хит «Я то что надо» в модном прочтении

editor
By editor
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я то что надо - валерий сюткин и сергей арутюнов

Артисты двух разных поколений. Валерий Сюткин, мастер мелодий и харизмы и Сергей Арутюнов объединили свои усилия, чтобы создать нечто уникальное, и перезапустили трек спустя 30 лет. Музыканты одинаково понимают трек «Я то что надо» — несмотря на разницу в возрасте в несколько десятилетий. Оба артиста живут чувствами и поют об этом так искренне и ярко, что им веришь с первых нот. Дуэт получился гармоничным и стильным. Ведь он настоящий. Артисты поют о своих личных переживаниях. В песне передана история о реальных чувствах, желании быть любимым и доказать, что ты достоин этой любви.
 
«Я то что надо» — это яркий и запоминающийся, энергичный и харизматичный трек, который сочетает в себе уникальные музыкальные стили каждого из исполнителей. В звучании трека органично переплетаются отголоски классического рок-н-ролла и советской эстрады, но при этом композиция звучит свежо и актуально. 

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