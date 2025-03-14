Валерий Сюткин и Сергей Арутюнов представили хит «Я то что надо» в модном прочтении

Артисты двух разных поколений. Валерий Сюткин, мастер мелодий и харизмы и Сергей Арутюнов объединили свои усилия, чтобы создать нечто уникальное, и перезапустили трек спустя 30 лет. Музыканты одинаково понимают трек «Я то что надо» — несмотря на разницу в возрасте в несколько десятилетий. Оба артиста живут чувствами и поют об этом так искренне и ярко, что им веришь с первых нот. Дуэт получился гармоничным и стильным. Ведь он настоящий. Артисты поют о своих личных переживаниях. В песне передана история о реальных чувствах, желании быть любимым и доказать, что ты достоин этой любви.



«Я то что надо» — это яркий и запоминающийся, энергичный и харизматичный трек, который сочетает в себе уникальные музыкальные стили каждого из исполнителей. В звучании трека органично переплетаются отголоски классического рок-н-ролла и советской эстрады, но при этом композиция звучит свежо и актуально.