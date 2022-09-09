26 артистов из 11 городов в новом гимне о жизни и любви

Население земли по словам статистов приближается к 8 миллиардам человек, но пока отметка в районе 7.9 миллиардов, и год назад волею судеб и проведений у одного из обитателей нашей планеты родилась песня, вдохновленная чудесами, на которые способен человек. И с ней в истории теперь навсегда будет зафиксирована именно эта цифра — «7 миллиардов».

Автором стала певица Юля Скандал из города Мценска, начавшая писать песни в 32 года и уже создавшая более 60 композиций, 12 из них уже вышли в мир.

«Я верю в то, что мы все настолько связаны друг с другом, что изменения в одном человеке могут спровоцировать лавину изменений в мире. Была пандемия, и мне хотелось сгенерировать некое чудо, что-то как заклинание, способное запустить волну добра, и повлиять и на свою жизнь, и на жизни других людей согревающе, исцеляюще. И такая песня написалась. Для меня это песня-осознание. Когда мы с ребятами обсудили совместный релиз, мы не думали, что все так затянется и так будет сложно, ведь все из разных городов. Проделана огромная работа, и мы с нетерпением ждём, какой же будет отклик у слушателей, а также готовим клип», — рассказывает Юля о «7 миллиардах».

Сначала Юлия хотела выпускать релиз сольно, но, работая с аранжировщиком, поняла, что здесь нужны коллаборации. Хотелось создать разнохарактерное многоголосье, единство из нескольких неповторимых голосов. Но, кинув клич в соцсетях, для автора стало полной неожиданностью, что откликнулись 25 человек. Сегодня вместе этой большой команде various artists удалось создать песню-гимн о жизни, любви, принятии и объятии всех жителей мира.

Воплотить идею Юлии Скандал в жизнь помогли: звукорежиссер — Артём Казанцев; продюсер вокала, которая скурпулезно подошла к записи каждого небольшого фрагмента — Эльвира Титова (артистка оперы-легенды «Кара Пулат» (Черная палата)) и, конечно, весь ансамбль из 26 исполнителей. В числе них Мила Каминская, Наталья Райская, Ipostasya, Dara, Илья Емелин (М.К), который помимо аранжировки, написал и начитал рэп в композиции, а также новое поколение авторов и дарований.

Всех участвующих в данной авантюре людей объединяет один общий факт — они познакомились благодаря тренингам и творческим марафонам Нани Евы (прим. ред. – джазовой певицы, автора-исполнителя, продюсера популярных телепроектов и автора обучающих программ по написанию песен). «7 миллиардов» была написана на одном из её марафонов и сразу получила большой отклик.

Фортепьянная мягкая аранжировка Ильи Емелина, запоминающийся мотив, вокал по нарастающей, слаженный хор, сильный текст и подтекст — все вместе создает воодушевляющий эффект, сравнимый с непревзойденной «Вавилонской башней» из мюзикла «Метро».

Слушаем результат работы 26 артистов из 11 городов и 2-х стран.

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