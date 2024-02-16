Ваня Дмитриенко: «Мой первый сольник прошел в электричке!»

Ни один из выпусков «Конфетки» не обходится без откровений от звезд. Так, в этот раз подробности начала своей музыкальной карьеры раскрыл Ваня Дмитриенко, который занял одно из кресел жюри вместе с Тимуром Родригезом и еще одним звездным экспертом, имя которого станет известно после первого номера выпуска.

Ваня Дмитриенко рассказал, что начинал с песен в вагонах метро и электричек.

«В 13 лет я называл это своим хобби. Я пел в электричках и в метро пел! Там все меня знали, мой первый сольный концерт прошел в электричке!», - признался молодой певец.