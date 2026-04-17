Битва за Москву: Музей Победы представил обновленную экспозицию

К 84-й годовщине завершения Битвы за Москву Музей Победы представил обновленную экспозицию. Мероприятие, посвященно памяти советского военачальника Василия Кузнецова.

Экспозиция стала частью проекта «Семейные реликвии». В музее подчеркивают стратегическое значение победы Красной Армии под Москвой. Это событие, произошедшее в апреле 1942 года, оказало огромное влияние на ход Великой Отечественной войны, разрушив планы гитлеровской Германии и развеяв миф о непобедимости вермахта. В период декабря 1941 — апреля 1942 годов советские войска освободили почти 14 тысяч населенных пунктов в Московской, Тульской, Калужской и Тверской областях. Георгий Жуков назвал победу под Москвой основополагающей, заложившей фундамент для последующей победы Советского Союза.

Новая выставка на Поклонной горе рассказывает о роли генерала Кузнецова в обороне столицы. В конце ноября 1941 года, когда немецкие войска подошли к каналу Москва-Волга и создали угрозу охвата столицы, была введена 1-я ударная армия под командованием генерал-лейтенанта Кузнецова. В результате стремительного 40-километрового марш-броска и успешного контрнаступления, противник понес значительные потери и отступил. Это позволило 7 декабря освободить Яхрому — один из первых городов, отвоеванных в ходе контрнаступления.

На выставке представлено около 15 личных вещей, документов, фотографий и элементов обмундирования, переданных музею сыном Василия Кузнецова. Среди экспонатов: личные воспоминания командующего, швейцарские наручные часы «Vetta» 1941 года, портсигар с барельефами Сталина и Суворова (1945). Архивные фотографии покажут генерала Кузнецова и бригадного комиссара Колесникова, изучающих карты во время наступления войск.