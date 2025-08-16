VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиENZO выпустил сингл «Порхай»

ENZO выпустил сингл «Порхай»

editor
By editor
64
enzo
Фото © пресс-служба Rocket Records

В новом треке «Порхай» ENZO рассказывает о поиске любви, которая меняет все. Лирический герой долго искал ту самую — пересекал города, переплывал океаны, следовал за светом солнца и луны. И вот — встреча: она словно сошла с кадра аниме, в платье цвета заката и с ароматом цветочного парфюма, который сводит с ума.

Песня строится на контрасте движения и замедления. «Порхай, летай» — как приглашение оставаться в этом мгновении, а строки о городах, которые без ума от красоты девушки, создают эффект общего, почти всеобщего притяжения. Но при этом история остается личной: взгляд, который невозможно забыть, и ночи, где любовь становится единственным ориентиром.

Музыка поддерживает этот образ — легкий ритм, почти танцевальный, но с оттенком мечтательности. «Порхай» звучит как признание, написанное на лету, в котором каждое слово — продолжение той самой встречи.

Это трек о человеке, который становится твоей точкой притяжения, и о желании сохранить эту любовь хотя бы в ночи.

Предыдущая статья
«Пересборка»: новый культурный код Красноярска и живой диалог с наследием Поздеева
Следующая статья
Новые кадры со съёмок второго сезона сериала «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru