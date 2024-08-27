ВДНХ рассказывает о знаковых площадках для демонстрации ярких представителей пород лошадей

31 августа отмечается День памяти святых мучеников Флора и Лавра (День лошади), почитавшихся на Руси как покровители лошадей и других домашних животных. Главная выставка страны с момента своего открытия была местом, где демонстрировались лучшие породы лошадей. ВДНХ рассказывает о восстановленных по программе возрождения животноводческих павильонах-юбилярах — №41 «Корма», №42 «Животноводство», №43 «Коневодство», где сейчас работает Центр национальных конных традиций. Все эти здания являются исторически ценными градоформирующими объектами.

Павильон №41 был построен в 1954 году, архитектор — М.М. Титов. Центральная часть здания акцентирована портиками на две стороны в четыре колонны каждый. В советское время павильон представлял экспозицию «Корма», где коневоды могли ознакомиться с основными кормовыми культурами.

Павильон №42 был построен в 1954 году на манер древнеримского мавзолея, архитектор — В.М. Маргулис.

До 1958 года здание использовалось как манеж для показа различных животных. С 1958 по 1963 год здесь была размещена экспозиция «Корма», которую позднее переместили в павильон №41. С 1963 по 1967 год павильон специализировался на представлении лошадей, в связи с чем был переименован в «Коневодство». Экспозиция была посвящена методам и достижениям в советском коневодстве, отдельное внимание уделялось конному спорту. Здесь же была представлена экспозиция «Животноводство», где можно было увидеть домашних животных, которые демонстрировались как внутри здания, так и на большом выводном круге перед фасадом павильона. В этом же павильоне проводились встречи, семинары животноводов, ученых, показывались племенные достижения в развитии пород.

В 1967 году павильон был реконструирован и обзавелся новым железобетонным фасадом.

Павильон №43 был построен в 1954 году, архитектор — М.М. Титов. Это единственное здание из комплекса «Коневодство», сохранившее внутреннее убранство и барельефы, посвященные различным конным породам.

Все три павильона возведены по одному принципу и состояли из вводного зала и двух конюшенных отделений, в каждом из них демонстрировались определенные породы лошадей.

С 1964 года на ВДНХ начали проводить фестиваль «Русская зима». Его ключевым событием стала новогодняя елка на арене манежа павильона №42. Концертную программу для елки готовили известные клоуны Юрий Никулин и Михаил Шуйгин. О популярности таких елок говорит тот факт, что в 1966 году на представление серии «Веселая елка на ВДНХ» зрители приобрели 105 тысяч билетов. Самым зрелищным номером программы были выступления львов, которых выводила на арену легендарная народная артистка СССР Ирина Бугримова.

В 2019 году картину известного художника-соцреалиста Бориса Щербакова обнаружили в павильоне №42 «Животноводство» на ВДНХ во время подготовки здания к ремонту. Изначально монументальное полотно размером четыре на пять метров украшало один из залов павильона №1 «Центральный». Однако в 1960-х годах после смены экспозиции его перенесли в павильон №42. Холст «Молочно-мясное производство в СССР» располагался высоко под куполом на металлической конструкции и долгое время не привлекал к себе внимания. Авторство картины, написанной в 1958 году, удалось установить благодаря подписи художника, которую он оставил в правом углу полотна. Сейчас отреставрированное полотно вновь находится в павильоне «Центральный».

В павильонах №41–43 была проведена реконструкция с элементами реставрации. Исторический выводной круг также был приведен в порядок. Кремлевская школа верховой езды совместно с Правительством Москвы реализовала на этой территории проект «Центр национальных конных традиций» на ВДНХ, который начал работать на Выставке с 2022 года. В павильоне №41 располагается конюшня, в которой размещены лошади Конного театра Кремлевской школы верховой езды, в павильоне №42 — Конный театр и Музей лошади, в павильоне №43 — демонстрационная конюшня Центра национальных конных традиций вместимостью 43 денника. Все конюшни оборудованы по мировым стандартам: душем, солярием и микроклиматом для комфортного проживания лошадей.

Деятельность Центра национальных конных традиций направлена на сохранение и развитие национального конного искусства. На выводном круге проводятся мероприятия, призванные сохранить российские традиции коневодства и продемонстрировать лучших представителей пород лошадей, реализуются социальные и развивающие программы для детей и молодежи, шоу, турниры и мероприятия международного уровня.