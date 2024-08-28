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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения...

В Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения И.Н. Розанова

editor
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библиотека им и.н. розанова - редкие книги 18-19 вв

В Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения И.Н. Розанова. Иван Никанорович Розанов — известный литературовед и создатель уникального поэтического книжного собрания, включающего более 10 000 экземпляров изданий русских поэтов, исследований и статей о них, а также редкие каталоги издательств, пригласительные билеты на литературные вечера и разного рода заседания.

Открывая юбилейную выставку, музей чествует и ее дарительницу – Ксению Александровну Марцишевскую, вдову коллекционера и исследовательницу испанской литературы.

Выставка разместится в трех залах первого этажа музея. Она включает три раздела. В первом речь пойдет о И.Н. Розанове и его семье: жене, старшем брате М.Н. Розанове, сестре М.Н. Розанове. Здесь же будет рассказано о самых близких друзьях: Л.П. Гроссмане, Н.К. Гудзии и братьях Б.М. и Ю.М. Соколовых. Другие темы этого зала – печатные работы И.Н. Розанова в области исследования поэзии, фольклора и истории книги, его служба в Историческом музее, преподавание сначала в гимназиях, потом в государственных средних и высших учебных заведениях.

Второй зал посвящен писателям, журналистам, филологам, с которыми сотрудничал Розанов, с кем встречался и о ком оставил упоминания в своих дневниках, среди них — А. Ахматова, Андрей Белый, А. Блок, Вяч. Иванов, Б. Пастернак.

Отдельный раздел будет посвящен встречам И.Н. Розанова с Б.В. Томашевским, Ю.Н. Тыняновым, М.А. Цявловским, Б.М. Эйхенбаумом. Здесь же речь пойдет об участии Розанова в журнале «Голос минувшего», издательствах «Задруга» и «Никитинские субботники». Особая тема зала – Розанов в годы Великой Отечественной войны, когда он оставался в Москве.

Последний, третий зал представит Розанова-библиофила, его интерес к редким экземплярам книг XVIII – XIX века, а также к книгам русского авангарда. Отдельная витрина будет посвящена прижизненным изданиям А.С. Пушкина. Здесь будут показаны книги и статьи о Пушкине, в том числе, подаренные Розанову самими авторами.

В экспозиции будут представлены русские и иностранные библиофильские владельческие переплеты XIX столетия, литографированные издания начала ХХ века, особым образом оформленные книги. В каждом зале будут представлены виды Москвы конца XIX – середины ХХ века, с которой связана большая часть жизни Розанова. Значительная часть материалов, экспонируемых на выставке, принадлежит Государственному музею А.С. Пушкина. В проекте приняли участие Государственный Музей Истории Российской Литературы имени В.И. Даля, а также частные коллекционеры.

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