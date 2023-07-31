В пятницу, 4 августа, в 00.15, смотрите премьерную серию документального проекта «Они потрясли мир. Александр Градский. Моя настоящая любовь».

Певец с редчайшим голосом в три с половиной октавы и основоположник советской рок-музыки. Он с легкостью мог собрать полный зал в Большом театре или в американском Карнеги-холл. На его счету композиции к более чем 40 кинолентам, множеству мультфильмов и документальных произведений. Он сочинял рок-оперы и давал по пять концертов в день без фонограммы. Больше чем музыку Градский любил только женщин. Но редко кто из них выдерживал конкуренцию с той единственной, которая всю жизнь была для него идеалом.

Первые годы своей жизни Саша провел в крохотной комнатушке коммунальной квартиры. В Москву семья мальчика переехала из Копейска. В свое время мама Александра окончила ГИТИС, но от предложения играть во МХАТе отказалась из-за супруга. Она не стала актрисой и все свои знания и надежды вложила в сына, водила в филармонию, отдала в музыкальную школу. Мальчику было скучно, но он послушно разучивал гаммы и играл на скрипке.

В 14 лет жизнь подростка перевернулась – умерла мама. Будущая звезда уже тогда завещал похоронить его вместе с родным ему человеком. Но в итоге близкие люди нарушили его волю.

После школы Градский поступил в Академию Гнесиных, учился у выдающихся педагогов и композиторов. Ему прочили оперное будущее, но академическое пение не привлекало Александра Борисовича. Он заслушивался песнями Элвиса Пресли и Битлов, хотел быть похожим на Джона Леннона. В 16 лет юноша собрал рок-группу. Музыканты перепевали английские хиты на свой манер, а Градский мечтал исполнять свои песни.

Во время учебы в институте Градский женился, но студенческий брак продлился всего три месяца. Юные супруги не выдержали проверку бытом.

Он никогда не лукавил и всегда говорил правду. Легко выходил из себя, не любил, когда что-то получалось не так, как он задумал. Особенно это касалось романтических отношений.

Знаменитую актрису Анастасию Вертинскую он увидел на творческой встрече и решил во что бы то ни стало ее завоевать. Но тогда она не обратила внимания на начинающего музыканта. Вскоре судьба дала Градскому еще один шанс. Из подающего надежды артиста он превратился в настоящую звезду. Песня «Как молоды мы были» звучала отовсюду. В него были влюблены все женщины страны. Вертинская тоже поддалась его обаянию. Курортный роман перерос в брак. Он мечтал о семье, уютном доме и пирожках на ужин. Анастасия не собиралась оставлять карьеру. К тому же оба отличались горячим нравом и сложным характером. Во время ссор никто не хотел идти на уступки.

Третья жена была младше музыканта на 11 лет. Во всех интервью он рассказывал, как любит свою жену, и не подозревал, что Ольга в итоге разобьет ему сердце.

Четвертую супругу артиста многие с самого начала подозревали в корысти. При первой встрече она сказала, что не знает знаменитого артиста и лишь через три недели согласилась пойти с ним на свидание. Градский прожил с Мариной Коташенко 20 лет и только перед смертью решил зарегистрировать отношения официально. Многие уверены: он сделал это не по доброй воле.

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