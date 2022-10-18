PREMIER показал трейлер сериала «Сны» с Павлом Прилучным

0
41

PREMIER показал трейлер нового мистического детективного сериала «Сны» о девушке, которая, засыпая на месте преступления, может увидеть убийцу.

Премьера мистического детектива «Сны» состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER уже 3 ноября.

По сюжету сериала, Женя Журавлева (Лиза Моряк) — внештатный сотрудник полиции. Она помогает раскрывать преступления благодаря невероятной способности: ей снятся провидческие сны в местах, где кто-то умер. Привлекший ее к работе в полиции капитан Макаров (Павел Прилучный) полагает, что это великий дар. Сама Женя считает свою способность проклятием. Так ли это? Журавлевой только предстоит разобраться, а заодно разобраться в себе, осмыслить причину появления этой способности и понять, что вся ее жизнь не то, чем кажется.

Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, продюсируют проект Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая. В главных ролях: Павел Прилучный и Лиза Моряк.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяМосковский Губернский театр и Губернаторский оркестр Московской области представят новый музыкальный спектакль «Джаз-комедия»
Следующая статьяРаботы Анны Грековой, Анастасии Немоляевой, Надежды Уваровой и Алексея Якименко представят в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

Похожие статьиПредоставлено автором