Вечер-посвящение Героям России «Наши маяки» на сцене Театра Российской Армии

24 февраля 2023 года в 19.00 на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится Вечер-посвящение Героям России «Наши маяки».

В программе Вечера–посвящения прозвучат стихи современных поэтов Донбасса, песни композиторов–современников, написанные с начала проведения Специальной военной операции и в предшествующие годы. Все произведения посвящены мужественным и сильным духом героям нашего времени, защищающим Отечество.

Ведущими Вечера станут народные артисты России Ольга Богданова и Артём Каминский. Для зрителей выступят народная артистка РСФСР Алина Покровская, народный артист России Валерий Абрамов, заслуженный артист России Александр Топчий и молодые артисты Театра. Заслуженная артистка Чеченской республики Анна Осипова – певица Юта исполнит песни собственного сочинения. В композиции «Белые ангелы», посвященной детям Донбасса, на сцену выйдут воспитанники Детской студии театрального творчества Театра Армии.

Зрителями концерта станут ветераны Великой Отечественной войны, семьи военнослужащих, юнармейцы и кадеты.

Впервые вечер-посвящение «Наши маяки» состоялся 11 ноября 2022 года, был с воодушевлением встречен зрителями и поэтому было решено включить его в репертуар театра.

Режиссер концерта заслуженный артист РФ Андрей Бадулин. Музыкальный руководитель Рубен Затикян. Хореограф Ольга Якименко. Педагог по вокалу Светлана Муханова.

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