Слово, музыка и история

Почему творения русских поэтов и композиторов нередко называют вечными? Может быть, потому, что они звучат современно в любом столетии, рассказывая о самом главном: любви, неравнодушии, красоте родной земли...Напоминают об этом и добрые дела тех, кто посвятил Родине свой труд и талант.

17 февраля в концертном зале имени Н.Я. Мясковского Московской государственной консерватории (МГК) имени П.И. Чайковского состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный великим именам России: Петру Ильичу Чайковскому, Сергею Васильевичу Рахманинову и семье фон Мекк.

Встречу открыл основатель и президент Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк Денис Андреевич фон Мекк, рассказав аудитории о связи личной и творческой судьбы П И. Чайковского с представителями семьи «железнодорожных королей» фон Мекк.

Заслуги Карла Федоровича, Николая Карловича, Александра Карловича и «доброго ангела» П.И. Чайковского Надежды Филаретовны фон Мекк, без сомнения, достойны не только вечной благодарности потомков, но и упоминания в учебниках истории России, которую каждый из них любил настоящей деятельной любовью. Гости концертного зала имени Н.Я. Мясковского увидели редкие фотографии из семейного архива лектора, а также познакомились с книгами, изданными при участии Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк: «Непридуманной фабулой» Елены Ерофеевой-Литвинской, книгой - исследованием «Духовный путь Чайковского» заслуженного работника культуры Московской области Галины Степановны Сизко и уникальными в своем роде мемуарами Галины Николаевны фон Мекк «Как я их помню».

Продолжение вечера стало праздником слова и музыки благодаря студентам профессора МГК имени П.И. Чайковского, народного артиста России Алексея Павловича Мартынова. В удивительно душевном исполнении Любови Балашовой, Владислава Жидова и Ильи Нефедова прозвучали любимые многими поколениями слушателей романсы на музыку П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова: «Горними тихо летела душа небесами», «То было раннею весной», «Сирень», «Весенние воды» и другие. Аккомпанировала вокалистам лауреат международных конкурсов, преподаватель МГК имени П.И. Чайковского и Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, пианистка Людмила Духан.

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