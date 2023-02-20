«С днём рождения, меня»: Певице и композитору Юлии Беретте 44!

19 февраля свой день рождения отмечает певица, автор текстов и композитор, актриса Юлия Беретта. 44 года исполняется Юлие, которая свой праздник сопроводила песней «С днём рождения, меня».

Беретта пожелала далеко нескромный подарок:

«Мой день, вот как хочу так все и будет

Не верю ни паспорту, ни цифрам

Не вздумай всунуть в торт все эти свечки

Лучше выпьем за что-нибудь что в рифму

Теперь давать меня поздравлять

Я каждый раз умею на год

Ловлю моменты хочу комплименты

Хочу вина и на ручки и еще пусть Басков для меня одной поет»

Пожелаем Юле исполнения ее желаний и попросим Николая Баскова исполнить песню для Юлии!

Фото – Вика МАЛЕЕВА

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