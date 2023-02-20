«С днём рождения, меня»: Певице и композитору Юлии Беретте 44!

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19 февраля свой день рождения отмечает певица, автор текстов и композитор, актриса Юлия Беретта. 44 года исполняется Юлие, которая свой праздник сопроводила песней «С днём рождения, меня».

юлия беретта

Беретта пожелала далеко нескромный подарок:

«Мой день, вот как хочу так все и будет
Не верю ни паспорту, ни цифрам
Не вздумай всунуть в торт все эти свечки
Лучше выпьем за что-нибудь что в рифму

Теперь давать меня поздравлять
Я каждый раз умею на год
Ловлю моменты хочу комплименты
Хочу вина и на ручки и еще пусть Басков для меня одной поет»

Пожелаем Юле исполнения ее желаний и попросим Николая Баскова исполнить песню для Юлии!

Фото – Вика МАЛЕЕВА

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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