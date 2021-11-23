МИНИН-ХОР: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ЗА МЕСЯЦ!

29 ноября 2021 года Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) во второй раз за неполный месяц участвует в мировой премьере сочинения современного автора. На сей раз это музыкальная драма в семи частях для трех чтецов, баса, двух хоров и симфонического оркестра «Рождественский пост» Сергея Ахунова. Событие пройдет в Большом зале КЗ «Зарядье».

Композитор Сергей Ахунов и художественный руководитель, главный дирижер «Минин-хора» Тимофей Гольберг на репетиции хора в усадьбе «Минин-хора»

Музыкальная драма написана на текст нерифмованной поэмы «Рождественский пост» Сергея Завьялова (2010). Место действия — блокадный Ленинград, время — с 29 ноября 1941 по 7 января 1942 года: таким образом, дата мировой премьеры далеко не случайна. Повествование, как бы «выхватывающее» из семинедельного Рождественского поста 6 суббот и одну среду (Праздник Рождество Христова, 7 января 1942 года), построено по принципу коллажа. В тексте сталкиваются многочисленные первоисточники — фронтовые и погодные сводки, канонические православные тексты, реплики жителей осажденного Ленинграда. Контрасты — прямые, зримые, страшные: например, перечисление разрешенных в соответствующий период поста продуктов сопоставляется с нормами отпуска по карточкам. Использованы материалы газет «Правда» и «Ленинградская правда», а также фрагменты книги «Алиментарная дистрофия», вышедшей в 1946 году, — долгое время она была доступна лишь врачам. В 7-й части цитируется фрагмент «Од» Горация.

Сергей Ахунов называет «Рождественский пост» своим самым значительным произведением: «Обычно, когда сочинение лежит больше года, я возвращаюсь к нему, редактирую текст. В данном случае этого не произошло, я почти ничего не изменил. Поменялось философское отношение: в какой-то момент я понял и принял всю сложность и контрастность поэмы Сергея Завьялова. В течение Рождественского поста умирают ленинградцы, и с их смертью рассыпается, исчезает и все наносное и видимое в церковном укладе. Что остается, когда всё уходит, когда все уходят? В частности, — что остается от религии? Ее суть».

Музыкальная драма, написанная зимой-осенью 2018 года, — не единственное сочинение Сергея Ахунова с участием хора: в разное время им написаны серия псалмов, кантата «Я воздвиг памятник» на текст Горация.

«В какой-то степени оркестр — более объективная реальность. Краски же хора очень зависят от конкретного коллектива. В «Рождественском посте» два хоровых коллектива — Минин-хор и Ex Libris — соединяются по принципу антифона», — говорит Сергей Ахунов. Музыкальный язык сочинения — сочетание различных стилей и моделей, от элементов барочной реконструкции до экспрессионизма и минимализма.

«Тема, которую подняли Сергей Завьялов и вслед за ним Сергей Ахунов, отзывается в каждом из нас буквально на генетическом уровне, она затрагивает глубочайшие слои, недра нашей души. Одна-две фразы (например, монотонные сводки Софинформбюро) — и твое сознание уже в том времени и в том месте, хотя физически тебя там и не было. Сочинение Сергея Ахунова — впечатляющее и очень современное действо: есть и левый клирос (малый хор), основной хор, оркестр, инструментальный ансамбль, солист, чтецы. В стереофоническом сочетании красок, звуков, слов рождается неповторимая атмосфера», – рассказывает художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.

Минин-хор. Фотограф Петр Колчин

Исполнители – Московский камерный оркестр Musica Viva (художественный руководитель — Александр Рудин); дирижер Валентин Урюпин, ассистент дирижера Ольга Власова; Новый русский квартет, Минин-хор (художественный руководитель — Тимофей Гольберг), Ансамбль Ex Libris (художественный руководитель Даниил Саяпин); чтецы Надежда Маркина, Татьяна Бондаренко, Сергей Шнырев; бас-баритон Владимир Байков.

Постановка — Сергей Ахунов. Видео — Михаил Суротдинов.

В качестве чтеца в исполнении участвует автор поэмы Сергей Завьялов.

О произведении Сергея Ахунова говорит дирижер мировой премьеры, главный дирижер — музыкальный руководитель Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова Валентин Урюпин: «Рождественский пост» мне кажется очень сильным и правдивым сочинением. Его синтетичность — оркестр, два хора, солист, чтецы, струнный квартет, фонограмма — создаёт ощущение документальности, которая заставляет не просто вспомнить о блокадной зиме, но и зримо в неё перенестись. Это тот случай, когда сильный литературный первоисточник не обесценен, а наоборот, обогащен музыкой».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.