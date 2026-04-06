1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Вечер пятницы стал самым популярным временем для чтения книг по психологии

By T1
Ко всемирному Всемирному дню здоровья книжный сервис «КИОН Строки» проанализировал, как меняется интерес пользователей к жанру психологии. Исследование показало, что за последний год интерес к нему вырос на 29%. Лидером рейтинга стала книга «Думай и богатей» Наполеона Хилла, а чаще всего пользователи обращаются к литературе по психологии вечером в пятницу — в промежуток с 18:00 до 22:00.

Лидером среди самых популярных книг в жанре стала «Думай и богатей» Наполеона Хилла. На втором месте — «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира. Третью строчку заняла «Инструкция к себе» Юлии Луз.

В пятерку самых востребованных книг также вошли «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» Джордана Питерсона и «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги. Результаты показывают, что сегодня аудитория особенно активно выбирает книги, которые помогают не только лучше понять себя, но и выстроить более устойчивые повседневные привычки, справляться со стрессом и наводить порядок в жизни.

Самой активной аудиторией жанра стали пользователи 25–34 лет — как среди женщин, так и среди мужчин. Именно эта возрастная группа чаще других обращается к литературе по психологии, саморегуляции и личностному развитию.

Характерно и распределение интереса по времени: пик чтения приходится на вечер пятницы, с 18:00 до 22:00. Это может говорить о том, что в конце рабочей недели пользователи чаще выбирают книги, которые помогают переключиться, восстановить внутренний баланс и начать выходные с фокусом на себе.

