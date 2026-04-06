Вечер пятницы стал самым популярным временем для чтения книг по психологии

Ко всемирному Всемирному дню здоровья книжный сервис «КИОН Строки» проанализировал, как меняется интерес пользователей к жанру психологии. Исследование показало, что за последний год интерес к нему вырос на 29%. Лидером рейтинга стала книга «Думай и богатей» Наполеона Хилла, а чаще всего пользователи обращаются к литературе по психологии вечером в пятницу — в промежуток с 18:00 до 22:00.

Лидером среди самых популярных книг в жанре стала «Думай и богатей» Наполеона Хилла. На втором месте — «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира. Третью строчку заняла «Инструкция к себе» Юлии Луз.

В пятерку самых востребованных книг также вошли «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» Джордана Питерсона и «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги. Результаты показывают, что сегодня аудитория особенно активно выбирает книги, которые помогают не только лучше понять себя, но и выстроить более устойчивые повседневные привычки, справляться со стрессом и наводить порядок в жизни.

Самой активной аудиторией жанра стали пользователи 25–34 лет — как среди женщин, так и среди мужчин. Именно эта возрастная группа чаще других обращается к литературе по психологии, саморегуляции и личностному развитию.

Характерно и распределение интереса по времени: пик чтения приходится на вечер пятницы, с 18:00 до 22:00. Это может говорить о том, что в конце рабочей недели пользователи чаще выбирают книги, которые помогают переключиться, восстановить внутренний баланс и начать выходные с фокусом на себе.