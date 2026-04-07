Прослушивание шансона выросло на четверть в 2026 году

7 апреля родился поэт, композитор и исполнитель песен Михаил Круг, также известный как «король русского шансона». В преддверии этой даты «КИОН Музыка» выяснила, каким спросом пользуется музыкальный жанр, в котором выступал именинник.

В первом квартале 2026 года число прослушиваний шансона выросло на 21%. Наибольшая плотность проигрываний категории на одного пользователя зафиксирована в Якутии (Республика Саха). Немногим меньше она оказалась в Краснодарском крае и Свердловской области. Вошли в топ-5 Новосибирская область и столица России с примыкающими к ней территориями.

Самой популярной композицией в исследуемом сегменте стала песня «Джульетта и вор» от Мафика. На втором месте остановилась Катя Огонек с лирической записью «Я ревную тебя». Бронза – у Сергея Трофимова, исполнившего «Московскую песню». Четвертая позиция рейтинга за этим же музыкантом, но уже с треком «Город Сочи». Следом расположилась «Осень жизни» Владимира Асмолова. На шестой строчке группа «Бутырка» и ее хит «Запахло весной». Культовая песня Михаила Круга «Владимирский централ» заняла седьмое место. Следом – «Человек в телогрейке» от Ивана Кучина. Замыкает чарт Виктор Королёв с «Пьяной вишней» и Анатолий Днепров с композицией под названием «Радовать».

Аудитория от 35 до 44 лет – лидер по числу прослушиваний шансона. Серебро – у более возрастной группы от 45 до 54 лет. Пользователи от 25 до 34 лет остановились на третьей строчке списка.