1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Прослушивание шансона выросло на четверть в 2026 году

михаил круг
Фото: сайт click-or-die.ru

7 апреля родился поэт, композитор и исполнитель песен Михаил Круг, также известный как «король русского шансона». В преддверии этой даты «КИОН Музыка» выяснила, каким спросом пользуется музыкальный жанр, в котором выступал именинник.

В первом квартале 2026 года число прослушиваний шансона выросло на 21%. Наибольшая плотность проигрываний категории на одного пользователя зафиксирована в Якутии (Республика Саха). Немногим меньше она оказалась в Краснодарском крае и Свердловской области. Вошли в топ-5 Новосибирская область и столица России с примыкающими к ней территориями.

Самой популярной композицией в исследуемом сегменте стала песня «Джульетта и вор» от Мафика. На втором месте остановилась Катя Огонек с лирической записью «Я ревную тебя». Бронза – у Сергея Трофимова, исполнившего «Московскую песню». Четвертая позиция рейтинга за этим же музыкантом, но уже с треком «Город Сочи». Следом расположилась «Осень жизни» Владимира Асмолова. На шестой строчке группа «Бутырка» и ее хит «Запахло весной». Культовая песня Михаила Круга «Владимирский централ» заняла седьмое место. Следом – «Человек в телогрейке» от Ивана Кучина. Замыкает чарт Виктор Королёв с «Пьяной вишней» и Анатолий Днепров с композицией под названием «Радовать».

Аудитория от 35 до 44 лет – лидер по числу прослушиваний шансона. Серебро – у более возрастной группы от 45 до 54 лет. Пользователи от 25 до 34 лет остановились на третьей строчке списка.

