Вечеринка «GLAMURНЫЙ WEEKEND» от MUSICBOX прошла в «Конаково Ривер Клаб»

Гламурный уикенд по традиции открыла звёздная парусная регата. Все желающие смогли прокатиться с ветерком и испытать свои силы в соревнованиях. Яркие эмоции были обеспечены как участникам, так и зрителям, наблюдающим за борьбой нескольких команд.

После захода солнца гостей ожидал большой концерт. Событие началось с танцевального представления театра Анны Кузнецовой под виртуозную игру на клавишных Игоря Барановского и божественного Ave Maria в исполнении оперной певицы Олеси Лагутиной.

По красной ковровой дорожке прошло дефиле моделей дома моды Fama Clamosa дизайнера Александры Кононенко: роскошные платья в пол и экстравагантные смелые костюмы предстали перед публикой event-отеля. Своими песнями порадовали поклонников: Таня Тузова, Анна Калашникова, ЕВГЕНИКА, Наталья Sоловей, Марио Али Дюран Сутуев, Lerika, Vlad Zotov, Vlad Kelly, SANDRA TOP и многие другие.

Тяжело поспорить, что апогеем вечера стал суперзвезда Сергей Зверев: артист собрал внимание всех присутствующих гламурным, ярким шоу. Певец исполнил не только свои бэнгеры, но и бессмертные хиты 90-х. Конечно, не обошлось без необычных, постоянно сменяющихся образов и профессиональной хореографии его команды, заряжавшей зрителей двигаться с ними в унисон.

Завершая вечер, ведущие Ирина Есина и Наталья Соловей разыграли картину, которую создавали звёзды Гламурного уикенда, а собранные средства от продажи пошли на канцелярские товары для детей семей СВО.

Букеты от цветочной феи Ольги Шубладзе порадовали артистов и Короля Гламура своими изысканными композициями.

Так грандиозно и с размахом MUSICBOX совместно с «Конаково Ривер Клаб» завершили летний сезон!

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