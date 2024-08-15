В Новой Третьяковке состоялось открытие выставки «Россия.Горизонты – 2024»

12 августа в Западном крыле здания Государственной Третьяковской галереи «Новая Третьяковка» открылась выставка «Россия.Горизонты – 2024», которая стала итогом Всероссийского конкурса для представителей креативных индустрий. Экспозиция будет работать для посетителей с 13 по 17 августа. Куратором выставки выступил Андрей Бартенев. Руководителем проекта «Россия.Горизонты» является Юлия Музыка. Выставка и конкурс реализованы проектом «Рустрендс» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Перед церемонией открытия в книжной гостиной Новой Третьяковки дискуссия о развитии креативных индустрий. Представители области обсудили продюсирование современных художников и способы их продвижения. Затем посетители выставки разделились на экскурсионные группы и познакомились с работами 169 авторов из 39 регионов России.

Лейтмотивом выставки стали традиции. Художники обратились к народным художественным промыслам, к русским пейзажам, к фольклорным образам и многовековым народным обычаям. Также особое место в экспозиции заняла семья. В работах авторы размышляют о детстве и материнской любви, о значимости родственной связи и необходимости поддерживать преемственность поколений.

Завершилось открытие объявлением результатов конкурса и награждением победителей. В номинации «Семья» выиграла Анастасия Леонтьева, в номинации «Дизайн одежды и аксессуаров» — Альбина Андержанова, в номинации «Цифровой контент» — Елена Кулакова, в номинации «Культурный код» — Ксения Ладатко, в номинации «Визуальное искусство» — Катя Щеглова.

На мероприятии присутствовало более 400 гостей, среди которых — Яна Чурикова, Прохор Шаляпин, Полина Киценко, Софья Эрнст, Елена Крыгина и др.

Фото – Анна ТЕМЕРИНА