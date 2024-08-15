РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваВ Новой Третьяковке состоялось открытие выставки «Россия.Горизонты – 2024»

В Новой Третьяковке состоялось открытие выставки «Россия.Горизонты – 2024»

editor
By editor
49
новые-горизонты-2024

12 августа в Западном крыле здания Государственной Третьяковской галереи «Новая Третьяковка» открылась выставка «Россия.Горизонты – 2024», которая стала итогом Всероссийского конкурса для представителей креативных индустрий. Экспозиция будет работать для посетителей с 13 по 17 августа. Куратором выставки выступил Андрей Бартенев. Руководителем проекта «Россия.Горизонты» является Юлия Музыка. Выставка и конкурс реализованы проектом «Рустрендс» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Перед церемонией открытия в книжной гостиной Новой Третьяковки дискуссия о развитии креативных индустрий. Представители области обсудили продюсирование современных художников и способы их продвижения. Затем посетители выставки разделились на экскурсионные группы и познакомились с работами 169 авторов из 39 регионов России.

Лейтмотивом выставки стали традиции. Художники обратились к народным художественным промыслам, к русским пейзажам, к фольклорным образам и многовековым народным обычаям. Также особое место в экспозиции заняла семья. В работах авторы размышляют о детстве и материнской любви, о значимости родственной связи и необходимости поддерживать преемственность поколений.

Завершилось открытие объявлением результатов конкурса и награждением победителей. В номинации «Семья» выиграла Анастасия Леонтьева, в номинации «Дизайн одежды и аксессуаров» — Альбина Андержанова, в номинации «Цифровой контент» — Елена Кулакова, в номинации «Культурный код» — Ксения Ладатко, в номинации «Визуальное искусство» — Катя Щеглова.

На мероприятии присутствовало более 400 гостей, среди которых — Яна Чурикова, Прохор Шаляпин, Полина Киценко, Софья Эрнст, Елена Крыгина и др.

Фото – Анна ТЕМЕРИНА

Предыдущая статья
В Москве начались съемки военной драмы «Значит, нам туда дорога»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru