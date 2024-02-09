Великий самоучка Александр Бенуа

Фоторепродукция с картины художника Сергея Иванова «Александр Бенуа». Париж. 1944 г. Из коллекции Российского фонда культуры

Так его называли современники. Ведь он не получил классического художественного образования. Но факт этот не помешал Александру Бенуа стать великим художником и величайшей фигурой в мире искусства.

Художник, критик, историк искусств Александр Николаевич Бенуа проучился в Академии художеств только 4 месяца – учёба там казалась ему «потерянным временем». Он считал, что художником можно стать лишь непрерывно работая, а достичь совершенства можно только через самообразование.

Позже Бенуа всё-таки окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где учился с Сергеем Дягилевым.

Александр Бенуа был душой художественного объединения «Мир искусства» и активным участником создания журнала с таким же названием. Как вспоминали соратники, исключительная трудоспособность позволяла ему за один день заполнить альбом рисунками, поработать в мастерской над начатой картиной, побывать в мастерских театра, вникая в детали эскизов декораций и костюмов, в режиссуру и даже в проработку ролей с актёрами, подготовить статью в журнал или газету.

Конечно, каждый коллекционер стремился украсить свою коллекцию работами Бенуа. И наш даритель, художник Евгений Евгеньевич Климов, с 1949 года проживавший в Канаде, был счастлив иметь в своём собрании несколько полотен Александра Бенуа.

Отзыв Александра Бенуа на альбом литографий Е.Е. Климова

Международную известность и признание Климову принесли литографии, вошедшие в альбомы «Десять городских пейзажей», «Городские пейзажи» и «По Печерскому краю». Они получили высокую оценку Александра Николаевича Бенуа.

Художник Евгений Климов

Первый альбом «По Печерскому краю» был отмечен А. Бенуа рецензией. Дружба моя с этим большим художником началась с его рецензии на мой альбом литографий «Городские пейзажи», выпущенный в Риге в 1937 году, и переписка наша продолжалась до его смерти в 1960 году. Впоследствии часть писем его ко мне была опубликована в книге «Александр Бенуа размышляет», вышедшей в Москве в издательстве «Советский художник» в 1968 году. (из письма Е.Е. Климова в Российский фонд культуры)

Письмо Е.Е. Климова с разрешением передать работы в Музей семьи Бенуа в Петергофе

Узнав, что в Петергофе открывается Музей семьи Бенуа, Евгений Евгеньевич передал в Российский фонд культуры работы Бенуа с последующей передачей их в музей. Случилось это в 1989 году. А в 1990-ом Евгения Евгеньевича Климова не стало. Среди переданных экспонатов – яркие эскизы декораций, эскизы костюмов, сделанные Бенуа в разные годы, живописные этюды: «Петергоф. Большой дворец и каскад» (1900), эскиз декорации к балету П.И. Чайковского «Лебединое озеро» (1946), «Пейзаж с озером» (1927), эскиз костюма Настасьи Филипповны к пьесе «Идиот» (1924), эскиз декоративного панно для дома отдыха французских офицеров (1939). Всего 14 работ. Фонд волю дарителя исполнил.

Этюд в Версале. 1906 г. Дар Е.Е. Климова

Эскиз костюма вельможи к балету А. Соге «Давид». 1929 г. Дар Е.Е. Климова

Сегодня, 9 февраля, в день памяти Александра Бенуа сотрудники Российского фонда культуры подготовили подарок всем почитателям творчества художника и просто неравнодушным к искусству людям. Это плёнка с уникальными кадрами. На них великий художник в кругу семьи. Чувствуя себя во Франции чужим, «туристом», он всё сильнее и сильнее замыкался в кругу своей большой семьи: жены, троих детей, внуков, правнуков. Почти все – художники или близко связанные с искусством люди.

Киноплёнку передал в дар Российскому фонду культуры из США сын оператора Юрия Мельтева, которого называли «летописцем русского Парижа». Он снял для нас редкие кадры Бунина, Тэффи, Зайцева, Ремизова. Запечатлел Бенуа в его парижской квартире на улице Огюста Витю в доме номер 2. Кинокадры сняты в ноябре 1949 и в июне 1950 года.

Вглядитесь в интерьер квартиры. Кажется, что за окнами не блистательный Париж, а величественный, строгий и такой любимый художником Петербург. Он пытался создать в своей парижской квартире видимость продолжения прежней жизни, нечто похожее на старый «дом Бенуа» в России. Даже вещи в мастерской расставлял так, чтобы они напоминали о днях юности. Художник, тосковавший по Родине, был очень благодарен Горькому – в одну из своих поездок в Ленинград Горький переправил в Париж часть его библиотеки.

Александр Бенуа не дожил до своего 90-летия несколько месяцев. Его не стало 9 февраля 1960 года в Париже, но он не ушёл навсегда. Благодаря сохранившемся кадрам кинохроники сегодня у нас есть возможность соприкоснуться с личностью этого «великого самоучки».

Материал из архива коллекций даров Российского фонда культуры. Предоставлен главным хранителем О.К. Земляковой. Фото: архив Российского фонда культуры, открытые источники. Видео предоставлено Российским фондом культуры для АртМосковии