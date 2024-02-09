Встреча на «Калиновом мосту»: в Москве прошла презентация пятого альбома Томшин Бэнд

7 февраля в культовом клубе «Китайский Лётчик» состоялась закрытая презентация пятого юбилейного альбома рок-группы Томшин Бэнд «Калинов мост». Музыканты презентовали новую пластинку перед лидерами музыкальной индустрии и СМИ. Традиционно шоукейс завершился экспертным обсуждением. Альбом получил высокую оценку не только от музыкальных критиков, но и от промоутеров и музыкантов.

«Неравнодушно отношусь к группам у которых минимальный состав, в таких случаях некуда оглядываться и каждый музыкант выкладывается на двести процентов. Томшин Бэнд играют натуральный рок, которого сейчас очень мало. Виден рост коллектива: пятый альбом «Калинов мост» очень концептуальный и меня просто покорила его идея» - поделился своим мнением после презентации музыкальный журналист и автор книг о русском роке Денис Ступников.

Ставка на «Калинов мост», пятый, юбилейный альбом «Томшин Бэнда», была крайне высока. За два года напряженной работы над новой пластинкой изменилось звучание группы, состав и даже сам формат существования. На сегодняшний день группа выступает в составе трио: Владимир Томшин (соло-гитара, вокал), Александр Колаковский (бас-гитара) и Василий Казуров (барабаны).

С первыми песнями из «Калинового Моста», которые вышли в формате ЕР и синглов, «Томшин Бэнд» из коллектива для ограниченного круга любителей тяжелой музыки с философскими текстами умудренного жизнью взрослого человека превратился в фестивальную группу, которая может выдать и драйвовый гимн байк-движению, и мрачные размышления о человеческих пороках, и песню, содержащую в себе значительный набор переосмысленных понятий славянской мифологии. Одиннадцать композиций, объединенных общей концепцией путешествия по разным сторонам русской культуры, начиная с волшебных сказок, заканчивая суровыми былями, персонажами, кочующими из трека в трек, и вечной темой света и тьмы, невинности и порока, заложенных в человеке, олицетворяют совершенно новый этап существования группы.