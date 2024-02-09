«Тайное влечение»: Найк Борзов выступил на премьере фильма о поиске творческого пути

Зрительская премьера прошла 8 февраля в Москве в киноцентре «Октябрь». Картину представила режиссер Стася Толстая (Венкова) и съемочная группа. Не обошлось и без приятных сюрпризов для зрителей: перед премьерой фильма Найк Борзов выступил с «Воздушной акустикой». Известный музыкант и родоначальник инди-движения в России при поддержке Владимира Корниенко (гитара) и Евгения Соколовского (клавиши) исполнил свои лучшие хиты в камерном звучании. После показа состоялось обсуждение картины с режиссером Стасей Венковой и Найком Борзовым. Модератором дискуссии выступил Иван Кудрявцев («Индустрия кино»).

Поздравить Стасю Толстую (Венкову) с полнометражным режиссерским дебютом и посмотреть фильм пришли: Ирина Безрукова, Ренат Давлетьяров, Василина Юсковец, Игорь Толстунов, Григорий Верник, Марк Эйдельштейн, Мила Ершова, Марк Богатырев, Джаник Файзиев и другие.

«Я очень рада, я мечтала о том, чтобы был полный зал. Нам буквально не хватило мест, чтобы сесть. Это хорошие новости», – говорит режиссер Стася Толстая (Венкова).

В центре сюжета фильма – история юной актрисы с красивым именем Вета, которая искренне верит в свое предназначение. Ее стремление внести свой вклад в искусство замечает и поддерживает мастер курса. Прорабатывая в творческом создании спектакля травму, связанную с уходом отца из семьи, Вета сможет воплотить свою мечту, если справится с чередой предательств и противоречивыми мыслями.

Неожиданно, при романтичных обстоятельствах, в свете ночной Москвы Вета встречает загадочного режиссера Романа, который прибыл по обмену из Польши. Между героями возникает химия, и Вета, видя в Романе нечто необыкновенное, обретает шанс на реализацию собственного спектакля. С каждой новой репетицией девушка понимает, что заблуждалась в чувствах.

На вопрос, чем вдохновлялась режиссер при создании фильма, Стася Толстая (Венкова) ответила: «Я думаю, что в истории очень много наблюдений. Я сама училась в театральном институте, и была погружена полностью в эту среду. Поэтому, я думаю, это такие наблюдения вокруг, в том тесном кружочке, в котором мы 4 года все вместе «варились».

«Фильмы - это люди. Фильмы - это то, что люди создают. Это молодые, красивые, талантливые, ищущие, дерзкие, перспективные. Ребята, девчата. Это самое интересное. Люди делают фильмы. Это же всё вообще работа - изучение отношений, изучение людей, отношений между людьми. Вот о чём речь. И это интересно», – комментирует продюсер Федор Попов.

В фильме тонко проскальзывает аллюзия на всем известную «Лолиту» Владимира Набокова, а болезненное погружение в роль Веты и накал страстей в театральном закулисье напоминает драму Даррена Аронофски «Черный лебедь».

Продюсер Федор Попов: «Любой фильм, любое кино, если вы спросите, оно о любви всегда. Эта картина (Тайное влечение) и о любви, и о творчестве. Есть две страсти в жизни: любовь и творчество. Люди ради любви, они жертвуют собой часто. Причем любовь - в широком смысле слова, не только любовь между мужчиной и женщиной. Творчество - это тоже такая страсть, ради которой люди идут на все. Они иногда жертвуют собой ради этой страсти».

Роли в картине исполнили Мария Янычева («Карамора»), Миндаугас Папинигис («Собибор»), Антон Рогачёв («Конец света») и Дарья Балабанова («Карамора»), а также заслуженная артистка России Роза Хайруллина, рок-музыканты Найк Борзов и Максим Кучеренко.

Ярким элементом картины стала музыка: в фильме зритель услышит произведения Найка Борзова, композитора Юрия Потеенко, Леонида Агутина и группы «Мумий тролль».

«Тайное влечение» стал участником конкурсной программы 45-го Московского кинофестиваля, где он был отмечен жюри как дерзкий и смелый дебют. Также фильм был показан в Москве в рамках XII Московского международного кинофестиваля «Будем жить».