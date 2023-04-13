Музыкальный лейбл «Отделение Мамонов» представил альбом «Аэробус любви»

Последний полностью завершенный Петром Мамоновым студийный проект «Аэробус любви» — его наблюдения за процессами мироздания, рефлексия на тему человеческих отношений связи с Создателем, погружение в мир любимых кулинарных рецептов Петра Николаевича прочитанных под гитару.

«Аэробус любви» — сборник поэтических посланий современникам и потомкам, герметичные прото-блюзы, мелодекламация с неожиданными сэмплами и шумом железнодорожного полотна. Добро пожаловать в мир маленьких строгих манифестов Петра Николаевича, который оставляет послания человечеству на все случаи жизни.

Его «Аэробус» — это выдающимся образом оформленная записная книжка великого автора, набор аудиосообщений от Петра Николаевича, который в аскетичности слога и одновременно его энергичности достигает той же силы, что русский писатель В.В. Розанов в «Уединенном» и «Опавших листьях» или американец Уильям С. Берроуз в своих работах с героями хип-хопа.

Петр Николаевич Мамонов передал пластинку своей жене Ольге как полностью готовый для издания проект. В нем имеет значение и качество записи, и фоновые шумы, и перемены в уровне звука. Все вместе напоминает сон разума умудренного опытом человека на борту аэробуса, который слышит обрывки фраз, предается воспоминаниям, размышляет о своих отношениях с самыми близкими, избавляется от навязчивых образов, которые атакуют его в сновидениях. И автор готов поделиться своей мудростью со слушателями.

Альбом «Аэробус любви» разделен на три части. Сначала Петр Николаевич предлагает познакомиться со своеобразными мамоновскими хокку — компактными высказываниями с очень условно соблюдаемой рифмой, разделенных гитарными и шумовыми интермедиями, которые позволяют слушателю переварить услышанное.

Петр Мамонов готов повторять одну и ту же фразу несколько раз, чтобы она впитывалась в того, кто слушает «Аэробус любви», чтобы слова Мамонова начинали со слушателем жить одной жизнью.

Вторая часть диска — камерные номера, такие как «Противоборствовать», «Фонарик» и другие — воссоздающие атмосферу сольных концертов Мамонова 2010-х. «С тобой» — один из самых сильных текстов Петра Николаевич о ритуальной составляющей любви, ее жертвах, состоянии безысходности и гармонии одновременно, Третья часть — «Рецепты» и «Закорючки», разделенные на две части микромедитации, предлагающие погрузиться в странную и завораживающую ритмику русского языка. В том числе — в мир советских рецептов из «Книги о вкусной и здоровой пище», изданной в СССР специально для домохозяек. В устах Мамонова рецепты приобретают форму творческого завещания для близких от заслуженного кулинара, готового поделиться сокровенным знанием. Это один из самых оригинальных и самобытных форматов высказываний Петра Николаевича в карьере.

Оформление пластинки выполнено лично П.Н. Мамоновым.

Релиз приурочен к дню рождения Петра Николаевича Мамонова , исследованием и публикацией творческого наследия которого занимается «Отделение Мамонов» — близкие великого артиста, охраняющие и сохраняющие его наследие.

Диск был записан в студии Мамонова на том самом пульте, который Брайан Ино подарил в Англии Петру Николаевичу. Благодаря этому событию и появился лейбл «Отделение Мамонов».

Альбом «Аэробус любви» выходит 14 апреля в день рождения Петра Мамонова и будет доступен на всех цифровых площадках

В ближайшее время альбом также будет выпущен на CD при участии лейбла Maschina Records.

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