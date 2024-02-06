Актрису Янину Мелехову и коллектив московского театра не выпустили из Китая

Коллектив из 35 человек Московского Современного Художественного Театра после успешных гастролей спектакля «Анна Каренина» по более чем 20 китайским городам сегодня не смог вылететь из Шанхая в Москву.

Причина - недоработка китайской стороны с документами - сообщила исполнительница главной роли, актриса Янина Мелехова («Стиляги», «Ростов», «Мылодрама», «Адвокат Ардашев» и другие). Артисты застряли в аэропорту. К решению проблемы подключилось Генеральное консульство России в Шанхае.

– Мы приехали в аэропорт со всеми чемоданами, декорациями, реквизитом полностью готовые вылетать, а нас не выпустили и не пустили в самолёт. Сейчас мы приехали в визовый центр делать новые документы. Пока говорят, если все будет хорошо, вылетим не 6 февраля, как было запланировано, а 8-9. Но можем задержаться и до 14-го. Проблема в том, что здесь китайский новый год, ничего не работает и все немножечко замедляется.

В конце прошлого года труппа МСХТ вылетела в Поднебесную, где в течение полутора месяцев дала в общей сложности 25 спектаклей в 25 различных городах страны. Артисты привезли в Китай классическую постановку «Анна Каренина» режиссера Руслана Банковского.