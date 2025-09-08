Арабский музыкант Саиф Аль-Али представит ОАЭ на «Интервидение»

На Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» от Объединенных Арабских Эмиратов выступит Саиф Аль-Али – исполнитель, известный своим уникальным стилем, объединяющим восточные и эмиратские традиции с современным звучанием.

Саиф Аль-Али является яркой фигурой на мировой музыкальной сцене. Его творчество отличается глубиной и утончённостью благодаря полученному классическому образованию и виртуозному владению такими инструментами, как фортепиано и уд. Будучи разносторонним исполнителем, он с легкостью выступает в различных жанрах и на разных языках, что позволяет ему представлять своё искусство по всему миру.

Российской публике музыкант уже знаком по масштабному фестивалю «Мелодия БРИКС», где он с успехом выступил в 2024 году.

Как признавался сам музыкант, он черпает вдохновение в наследии классиков арабской музыки, среди которых Мохаммед Абдель Вахаб и Умм Кульсум.