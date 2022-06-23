ВЕНА: «Волга-Волга» Григория Александрова будет представлена на месяце международных музыкальных фильмов в музее кино

Музыкальные фильмы Европы и мира – от классики до современности, истории хореографии и музыкальных кумиров – в программе летних кинопоказов со 2 июля по 7 августа.

Откроет программу фильм Винсента Миннелли «Встретимся в Сент-Луисе», 3 июля состоится показ музыкальной комедии Григория Александрова «Волга-Волга». Классический репертуар продолжит картина Джорджа Стивенса «Время свинга» с легендарным Фредом Астером (премия «Оскар» за лучшую песню к фильму). Знаменитая танцевальная пара Фреда Астера и Джинджер Роджерс появятся ещё в картине «Беззаботная» Марка Сэндрича.

Не обойдут вниманием и фильмы-концерты, а также французскую интерпретацию оперы Арнольда Шенберга «Моисей и Арон» Даниеля Юйе и Жан-Мари Штрауб. «Трехгрошовая опера» Георга Пабста с Каролой Неер будет также показана в программе. К слову, в фильме снимался Владимир Соколов – русский актер, игравший в начале прошлого века в Камерном театре.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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