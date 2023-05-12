ВЕНЕЦИЯ (Италия): Инсталляцию Лидии Руссковой-Хасая представятн на 18-й Венецианской архитектурной биеннале

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19 мая мультидисциплинарная художница Лидия Русскова-Хасая совместно с галереей Surface Lab Art представят паблик-арт-инсталляцию «Портал» в международном культурном центре CREA в Венеции.

Инсталляция «Портал» – это трехметровая светящаяся дверь из стекла, которую обрамляет металлический каркас и заземляет массивное основание. Контур двери освещает неон, создавая своего рода эффект парения.

Арт-объект – результат многолетних исследований Лидии Руссковой-Хасая в области истории искусств, символизма, урбанистики и архитектуры. В интерпретации художницы дверь становится символом высшего порядка. Взаимодействуя с ней, появляется непреодолимое желание войти, однако дверь невозможно открыть – у нее попросту отсутствует ручка.

«Таким приемом Лидия ставит под сомнение вечное стремление к совершенству и идеализацию конечной цели. Она открыто спорит с общепринятой концепцией идеализированного Рая, изображая его как нечто влекущее, но в то же время недостижимое и нереальное, иронично и, в некотором смысле, жестоко разрушая идею "светлого будущего". Вопреки всем убеждениям она показывает ценность настоящего момента, жизни "здесь и сейчас"», – прокомментировала куратор проекта Алена Стецюкевич.

«Портал» будет установлен в Венеции не случайно. Со времен Ренессанса двери в Италии являются важным декоративным элементом и одним из главных показателей статуса. Входная дверь дает четкое представление о том, чего ждать внутри пространства. Двери именно в Венеции всегда были особенными – не только с декоративной точки зрения, но и функциональной. Например, двери, ведущие в воду или специально созданные для agua alta.

Лидия взаимодействует не только с городом, но и с пространством международного культурного центра CREA, расположенного на территории действующих доков по ремонту гондол и моторных лодок. Именно поэтому художница выбрала для создания инсталляции металл, стекло и неон. Индустриальные материалы преобразуются в произведение искусства, полностью меняя свой смысл, также, как и сам «Портал» перестает быть простой дверью и становится многозначительным символом со множеством интерпретаций. Важным фактором при выборе материалов являлось применение принципов устойчивого развития.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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