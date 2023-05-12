САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: «Ленфильм» открывает выставку к 100-летию Исаака Шварца

13 мая 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения композитора Исаака Шварца, автора музыкальных произведений, которые стали частью золотого фонда русской культуры.

Мировую известность Шварцу принесла музыка для кинофильмов. Он является автором мелодий более чем к 120 картинам, песни Шварца узнают с первых нот почти все поколения зрителей. Композитор работал в тандеме с Иваном Пырьевым, Юлием Карасиком, Сергеем Соловьевым, Владимиром Мотылем, Евгением Татарским и другими классиками советского кинематографа.

К юбилею мастера на киностудии «Ленфильм» готовится масштабная выставка-прогулка «По волнам киномузыки Исаака Шварца».

Исаак Шварц – легенда Ленфильма. Именно здесь состоялся полноценный дебют мастера в качестве кинокомпозитора: в 1959 году в фильме Владимира Шределя «Неоплаченный долг» впервые прозвучала песня «Проходные дворы». «Дикая собака Динго», «Женя, Женечка и «катюша»», «Белое солнце пустыни», «Соломенная шляпка», «Звезда пленительного счастья», «Золотая мина» — талант Шварца отразился в лучших картинах киностудии «Ленфильм».

Из архива «Ленфильма»

Из архива «Ленфильма»

Выставка «По волнам киномузыки Исаака Шварца» — уникальная возможность познакомиться с творчеством человека, который тонко чувствовал драматургию каждой истории и создавал музыкальное оформление с особой естественностью, простотой и искренностью.

Кураторы выставочного проекта — арт-группа Doping Pong, Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, пионеры цифрового искусства в России.

Их самые известные работы — «Новые романтики» в Севкабель порту, выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» в московском Манеже и масштабный проект «Динара Асанова. Незнакомка», посвященный жизни и творчеству ленфильмовского режиссера.

«Выставка построена как речная прогулка на экскурсионном кораблике – неотъемлемом атрибуте летнего Санкт-Петербурга. И отправляя наших зрителей в это увлекательное путешествие, мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что морская атрибутика выбрана нами неслучайно и не только потому, что мы, как и наш герой, – жители портового города. Музыка Шварца – это спасательный круг, эстетический ориентир, маяк в тревоге и хаосе современного мира», — рассказывает Анна Маугли, куратор выставочного проекта «По волнам киномузыки Исаака Шварца».

Романтические и ностальгические детали будут сочетаться с современными мультимедийными решениями, которые не оставят равнодушными как искушенных зрителей, так и тех, кто впервые познакомится с творчеством Шварца.

Выставка откроется 30 июня и будет работать до конца лета.

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