«СуперГерои» – новый детский телеканал в пакете дистрибуции «Ред Медиа»

1 апреля 2022 года у операторов и зрителей кабельного и спутникового телевидения России появится новый детский канал для всей семьи «СуперГерои».

Производитель канала – ООО «Люкс Синема», дистрибуцией канала на эксклюзивной основе займется компания «Ред Медиа».

Миссия телеканала «СуперГерои» – находить героев среди нас, раскрывать характеры, яркие личности и представлять их своим зрителям – как детям, так и родителям.

Телеканал рассчитан на целевую аудиторию детей 4-12 лет, с ядром 5-8 лет. Эфир сформирован лучшим отечественным и зарубежным контентом: анимационными сериалами и фильмами с тематикой супергероев.

Зрители увидят премьеры и новые сезоны анимационных проектов от российских киностудий «Союзмультфильм», «КиноАтис», «Рики», «Ред Карпет», «Мастер-Фильм» и других.

Среди зарубежных хитов – более 30 детских анимационных сериалов, популярных в разных странах: «Супер Зак», «Супер 10», «Папа-Супер Герой», «Минифорс Х», «Тру и радужное королевство», «МегаМен», «Врумиз», «Синдбад и 7 галактик», «Пингвины-шпионы», «Говорящий Том. Герои» и другие.

Лицом телеканала «СуперГерои» станет СуперПиксель – вымышленный персонаж, чья суперсила – создавать новых СуперГероев и любые изображения. С его участием на канале будут проводиться конкурсы и розыгрыши для детей.

Утренний и вечерний эфир канала дополнят студийные программы «Спокойной ночи, СуперГерой!» и «Доброе утро, СуперГерой!», гостями которых станут дети и их «звездные» родители – артисты, блогеры, детские авторы, режиссёры, актеры и музыканты.

«Мы рады, что дистрибуционный пакет «Ред Медиа», в котором представлены телеканалы всех жанров, пополнится новым детским каналом. Для нас важно, что у зрителей появится доступ к тщательно отобранному контенту от ведущих производителей детской анимации. Уверены, что «СуперГерои» займут достойное место в линейке детских телеканалов», – говорит Антон Коньшин, директор Департамента развития и дистрибуции «Ред Медиа».

«Концепция канала заключена в самом названии. Супергерои — это супервозможности, необычные персонажи, которые могут делать или создавать то, что не может обычный человек. Для всех детей главные Супергерои – родители, а для родителей – их дети! Но в каждом из нас есть свои Герои: яркие и интересные персонажи, личности, живущие необычной жизнью, пытающиеся изменить этот мир», – рассказывает Игорь Шибанов, директор телеканала «СуперГерои».

Сайт канала «СуперГерои»: https://supergeroi-tv.ru

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