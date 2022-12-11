Премьера спектакля «Чистые враки» в театре-студии «Дети райка»

Спектакль по мотивам рассказов Александра Блинова «Чистые враки» и «Рассказы толстого мальчика» посвящен детству, в котором не было гаджетов и интернета. Но это детство было по-особенному счастливым, ведь в нем были дворовые игры и прогулки до тех пор, пока мама не загонит домой. В детстве героев спектакля «Чистые враки» часто звучал вопрос: «А Вася выйдет?» и крик: «Мам, выкинь мячик». Конечно, в этом детстве были не только радости, но и огорчения: колючие рейтузы, каша с комочками, молоко с пенкой и жгучие горчичники, но все равно оно было счастливым и таким не похожим на детство современных детей.

Этот спектакль — «машина времени» для родителей, которые хотят показать своим детям каким веселым и необычным было их детство, и рассказать о том, что иногда гулять во дворе интереснее, чем серфить в интернете.

«Я помню, как в детстве мы играли во дворе в вышибалы, в козла, в колдунчики, в светофор, прыгали «в резиночку» и в классики. Все мое детство прошло там. У современных детей нет дворовой компании, они не знают, что можно придумать бесконечное количество игр с мячом, для них листики с куста не станут «деньгами», а подорожник – лекарством от ссадин. Возможно, они даже приносят домой целый батон хлеба, не откусив его по дороге. Это не плохо, и не хорошо. Просто они — другие. И этот спектакль сделан для того, чтобы рассказать современным детям, о том, что иногда вместо того, чтобы выходить в интернет, можно выйти во двор и посмотреть вокруг. И возможно, окажется, что во дворе интереснее, чем в интернете», – рассказывает режиссер Аля Ловянникова.

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