Превращение почтальона из Лонжюмо

Свой театральный сезон Новая Опера завершила премьерой opéra-comique «Почтальон из Лонжюмо» Адольфа Адана, известного зрителю больше как автор балетов «Жизель» и «Корсар», без которых редко обходятся афиши музыкальных театров. Между тем в XIX веке он был более известен как автор опер, в частности самой популярной из них — «Почтальон из Лонжюмо», которая после премьеры в Опера-Комик в 1936 году за ближайшие полвека прозвучала в Париже более 500 раз, а в Берлине более 800 раз. В последние 100 лет сочинение вышло из театрального обихода, перестав украшать оперные сцены так часто, как раньше.

Ведущие Сергей Епишев и Олег Скворцов

Мадлен – Мария Буйносова

Театр «Новая опера» впервые обратился к этой незаслуженно забытой опере год назад, представив ее в концертном исполнении. Теперь он создал полноценную сценическую версию «Почтальона из Лонжюмо». Авторами ее стали драматический режиссер Евгений Писарев, в послужном списке которого числится постановка уже трех комических опер в ведущих театрах Москвы, музыкальный руководитель и дирижер из Франции Клеман Нонсьё, тесно сотрудничающий с российскими театрами после получения премии на Первом международном конкурсе пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова в Москве в 2022 году, многократно отмеченный наградами сценограф Зиновий Марголин, художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили и художник по свету Александр Сиваев.

Сюжет, начинающийся с простодушной пасторали и свадьбы деревенского почтальона Шаплу на трактирщице Мадлен, разворачивается в неожиданных виражах комической оперы, где по законам жанра не обходится без интриг, переодеваний и превращений. Обнаруженный столичным маркизом певческий талант у почтальона возносит его внезапно до ведущего тенора Парижской оперы, где недавний жених забывает свою вновь обретенную супругу на долгих десять лет. Меж тем она успевает столь же внезапно разбогатеть, унаследовав богатство тетушки. А затем начинается самое интересное – встретив мадам де Латур, бывший почтальон не узнает в ней свою супругу, однако это не мешает ему вновь положить глаз на богатую красавицу, которая решает его проучить. Интриги чуть не приводят беднягу на эшафот, но не будем раскрывать все карты и рассказывать, чем дело заканчивается, иначе зрителю будет неинтересно, а это постановка, которую непременно стоит увидеть и услышать – редкий случай, когда все ее стороны абсолютно органичны и хороши.

Шаплу – Ярослав Абаимов, Мадлен – Мария Буйносова

Шаплу – Ярослав Абаимов, Мадлен – Мария Буйносова

Спектакль сделан так, словно зрителю приоткрывают волшебную шкатулку, в которой происходит интригующее представление из театра двухсотлетней давности. Этот эффект достигается, с одной стороны, благодаря тому что Евгений Писарев использует прием «театра в театре», дополнив сюжет двумя конферансье, которые комментируют происходящее остроумными стихами Сергея Плотова на русском языке вместо имеющихся в опере разговорных диалогов на французском, как бы поясняя запутанные моменты сюжета, раскрывающиеся в пении на языке оригинала, а параллельно импровизированно высказывают собственное мнение в прозе, иронически развенчивая несуразные сюжетные повороты для зрителя, смотрящего на эту историю из сегодняшнего дня. Один из конферансье – бывалый опероман, выступающий с музыковедческими комментариями в духе Святослава Бэлзы. Второй – молодой восторженный новичок. Их беседа – словно парафраз на миниатюру Александра Ширвиндта и Андрея Миронова «Встреча со зрителями», но она перенесена из мира кино в мир оперы. Этот диалог существенно усиливает комическую составляющую оперы, упрощая ее и приближая к современному слушателю. Конферансье исполняют приглашенные артисты театра и кино Сергей Епишев и Олег Савцов.

С другой стороны, эффект условного старинного театра, к которому постановщики предлагают прикоснуться зрителю, достигается благодаря находкам художников, поместивших героев в стилизованных однотонных костюмах со всей атрибутикой барочного театра – кринолинами, париками, треуголками, сюртуками – в игровое сценическое пространство. Пол его размечен шахматными клетками, а основные декорационные детали представляют собой гиперболизированные старинные голубые конверты – из них вынимаются такие же гиперболизированные открытки с пасторальными гравюрами, с которых словно бы только что сошли нарядные разноцветные герои оперы. Режиссерские находки, наполняющие развертывание действия комическими мизансценами и оригинальными придумками, оживляют этих условных персонажей, приближая их к зрителю.

«Почтальон из Лонжюмо» – бенефис тенора. Главный герой почти все время находится на сцене. Ярослав Абаимов в роли почтальона Шаплу, обаявший публику еще год назад в концертном исполнении оперы, – центр постановки. Его полетный тенор и игривый тон как нельзя лучше подходят к этой роли. А «коронный номер» – рондо почтальона с высочайшим «ре» второй октавы, легко исполненный артистом, – своеобразный рефрен всей оперы: сначала его поет Шаплу для невесты, затем этот напев Мадлен слышит издалека, когда Шаплу уже уехал покорять Париж, и наконец рондо звучит в счастливом финале.

Сен Фар – Ярослав Абаимов, Альциндор – Дмитрий Орлов

Мадам де Латур – Мария Буйносова, Сен-Фар – Ярослав Абаимов, ведущий – Сергей Епишев

Оригинальные тембровые находки Адана, сопровождающие рондо, такие как хлыст и колокольчики, опознаваемая на слух рысь лошади – очаровательные изобразительные моменты, составившие «код успешной комической оперы» Адана, по словам Клемана Нонсьё, дирижировавшего ранее концертным исполнением этого сочинения. Он намеренно подчеркивает подобные нюансы партитуры, создавая рафинированное, изящное и стройное оркестровое звучание, заражая и артистов, и публику искрометностью музыкального языка и искренней интонацией, содержащей отсылки к старинной французской песне.

Великолепен ансамбль солистов: прежде всего Мария Буйносова, исполнившая Мадлен – ее партия развернута и технически весьма непроста – артистка, чей голос льется, словно ручей, естественно и легко, показала высший класс, справившись с вокальными трудностями; достойный ансамбль главным героям составляют Олег Шагоцкий в роли Маркиза де Корси и Дмитрий Орлов в роли ревнивого кузнеца Бижу.

Как всегда, на высоте хор Новой Оперы под руководством Юлии Сенюковой, а также танцовщики Балета Москва, украсившие спектакль оригинальной хореографией Албертса Альбертса и Александры Конниковой.

Легкость и искрометность, с которыми играется новый спектакль, передается зрителю, заряжая его позитивной энергией, которой так не хватает в наши дни.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Евгения ХРИСТОВА