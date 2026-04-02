Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Ветка сирени»: фильм о великом композиторе Сергее Рахманинове выходит 20 лет спустя

«Ветка сирени»: фильм о великом композиторе Сергее Рахманинове выходит 20 лет спустя

By T1
488
Сергей Рахманинов и Константин Сомов на выставке русского искусства. Нью-Йорк, 1924 г.

Кинодистрибьютор К24 анонсировал выход в широкий прокат биографической драмы Павла Лунгина под названием «Ветка сирени». Эта новость была объявлена на Международном форуме и кинорынке «Российский кинобизнес» в рамках презентации компании.

Картина представляет собой вольное кинематографическое осмысление жизни композитора Сергея Рахманинова. Согласно одной из легенд, после каждого концертного выступления ему преподносили букет белой сирени неизвестная поклонница. Съемочный процесс был завершен в 2006 году, а широкой публике фильм был представлен в 2007 году на Московском международном кинофестивале, после чего последовал ограниченный прокат.

Роль Сергея Рахманинова исполнил Евгений Цыганов, а его супругу сыграла Виктория Толстоганова. Актерский состав также включает Викторию Исакову, Алексея Кортнева, Игоря Черневича, Алексея Петренко и других известных артистов.

Представители К24 подчеркнули, что «Ветка сирени» вернется на экраны российских кинотеатров осенью 2026 года. Евгений Цыганов, обращаясь к участникам Кинорынка в видеосообщении, рассказал, что в изначальной версии фильма его персонажа озвучивал Александр Балуев. Однако для нового проката была проведена полная перезапись звука и цветокоррекция картины.

Предыдущая статья
В сети стремительно набирает популярность новый трек Мирра «Суперспособность»
Следующая статья
Маккартни запустил цифровую кампанию в Google Maps к выходу нового альбома

Новое в рубрике