«Ветка сирени»: фильм о великом композиторе Сергее Рахманинове выходит 20 лет спустя

Кинодистрибьютор К24 анонсировал выход в широкий прокат биографической драмы Павла Лунгина под названием «Ветка сирени». Эта новость была объявлена на Международном форуме и кинорынке «Российский кинобизнес» в рамках презентации компании.

Картина представляет собой вольное кинематографическое осмысление жизни композитора Сергея Рахманинова. Согласно одной из легенд, после каждого концертного выступления ему преподносили букет белой сирени неизвестная поклонница. Съемочный процесс был завершен в 2006 году, а широкой публике фильм был представлен в 2007 году на Московском международном кинофестивале, после чего последовал ограниченный прокат.

Роль Сергея Рахманинова исполнил Евгений Цыганов, а его супругу сыграла Виктория Толстоганова. Актерский состав также включает Викторию Исакову, Алексея Кортнева, Игоря Черневича, Алексея Петренко и других известных артистов.

Представители К24 подчеркнули, что «Ветка сирени» вернется на экраны российских кинотеатров осенью 2026 года. Евгений Цыганов, обращаясь к участникам Кинорынка в видеосообщении, рассказал, что в изначальной версии фильма его персонажа озвучивал Александр Балуев. Однако для нового проката была проведена полная перезапись звука и цветокоррекция картины.