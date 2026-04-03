«Призрак в клетке»: мастер жанра хоррора, режиссер Джоко Анвара представляет

Впервые фильм был показан на Берлинском международном кинофестивале в 2026 году, где вызвал ажиотаж и стал одним из самых обсуждаемых проектов. Именно на Берлинале картина закрепила за собой статус дерзкого и экспериментального высказывания, которое провоцирует и проверяет границы зрительского восприятия.

Сам режиссёр открыто говорит о том, что за внешней жестокостью скрывается конкретный смысл. Поделившись с изданием Horror Fuel, Анвар подчеркивал: «Призрак — это напоминание о последствиях, которым мы не хотим смотреть в лицо». Сверхъестественный элемент становится не столько источником страха, сколько символом накопленных проблем, игнорируемых обществом. В другом интервью он ещё более прямо формулирует свою позицию: делясь с Kalimantan Live, режиссёр называет пространство фильма «миниатюрой общества», где воспроизводятся реальные социальные механизмы и конфликты. Мастер жанра Джоко Анвар создает радостно гротескную хоррор-комедию, которая удивляет своей откровенностью. В фильме задействован огромный ансамбль чудаковатых персонажей на грани срыва, он ловко чередует лёгкость и графическую жестокость, вызывая смех.

В интервью изданию Variety Джоко Анвар подчёркивает, что «Призрак в клетке» задумывался не как обычный хоррор, а как высказывание о реальности: «экологические и политические реалии всегда были источником хоррора, а не просто развлечением». Он также отмечает: «призрак в этом фильме — это напоминание о последствиях, которым мы не хотим смотреть в лицо». Сверхъестественный элемент в фильме становится метафорой ответственности и неизбежных последствий человеческих действий. При этом «Призрак в клетке» представляет собой международный проект с участием Южной Кореи, а сам проект активно продвигается за пределами региона и рассматривается как пример современного жанрового кино, сочетающего авторский подход с коммерческим потенциалом.

В российских кинотеатрах фильм выйдет в дубляже Ислама Ганджаева и студии FLARROW FILMS, которые уже озвучивали такие кинохиты, как «Человек-бензопила: История Резе» и «Выход 8».