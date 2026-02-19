ВГТРК объявил о запуске информационной службы «Вести». Служба станет единым дистрибутором эфирного новостного контента ВГТРК в интернете, где будут максимально оперативно и полно публиковаться все интервью, комментарии и другие эксклюзивные материалы, полученные корреспондентами редакций холдинга.

ИС «Вести» предоставит своим читателям целый ряд цифровых продуктов – новостную ленту для профессионального использования, а также сайт и сеть каналов в соцмедиа для широкой аудитории.

Лента новостей ИС «Вести» – абсолютно новый продукт, который будет доступен СМИ по подписке. Лента станет ключевым каналом распространения в интернете коротких новостей на основе эфирных эксклюзивов, важных оперативных новостей из внешних источников информации и контента, производящегося всеми редакциями ВГТРК и лучшими журналистами страны: репортерами, военными корреспондентами, аналитиками, политическими и экономическими обозревателями.

Сайт ИС «Вести» также полностью обновился, получив современный и удобный дизайн, адаптированный для просмотра на всех современных устройствах. Редакция службы «Вести» в круглосуточном режиме оперативно отрабатывает актуальную российскую и международную общественно значимую повестку. Ежедневно на сайте «Вести.ру» публикуется около 500 новостей на общественно-политические, экономические, международные, спортивные, культурные и другие темы, и в дальнейшем деятельность информационной службы «Вести» будет только расширяться за счет региональной тематики и взаимодействия с филиалами ВГТРК в регионах России.

«Информационная Служба «Вести» – это, прежде всего, новый формат производства и распространения новостей ВГТРК. Вся информация, создаваемая нашими редакциями, программами и авторами, преобразуется в короткие информационные сообщения и появляется максимально оперативно на обновленном сайте vesti.ru. Профессиональная лента новостей – это полезный инструмент раннего доступа к эксклюзивной информации для других СМИ, а сайт vesti.ru делает эту информацию доступной широкому кругу зрителей, слушателей и читателей информационных продуктов ВГТРК», — рассказал главный редактор объеденной редакции сетевых изданий ВГТРК Алексей Филипповский.