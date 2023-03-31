28 марта в a-s-t-r-a gallery открылась первая групповая выставка из цикла «центр, где я есть», в рамках которого галерея совместно с приглашенными кураторами в течение 2023 - 2024 гг. покажет работы художников из различных городов России (Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга, Воронежа, Владивостока, Уфы, Красноярска и др).

«Мой интерес к регионам давно ищет форму реализации в каком-то проекте. И я рада, что первым шагом к знакомству и дружбе будет серия выставок «центр, где я есть». Задача этого выставочного цикла - не только познакомить московских коллекционеров и арт-сообщество с новыми именами, но и стать местом реализации возможности для развития горизонтальных связей между участниками арт-процессов различных городов. Помимо выставок работ, цикл предполагает проведение public talks, встреч и выездных арт-туров для погружения в локальные арт-сцены». Возможно, запустим систему грантов на обучения. Работаем над разными опциями.

Давно мечтаю запустить плейлисты с музыкой по регионам и Black BOOK тайных мест для своих. А своими потом сделать многих. Надеюсь, что эта инициатива привлечет внимание и найдет отклик и у кураторов и у художников.

Галерея a-s-t-r-a объявляет open-сall среди кураторов и художников. Заявки и предложения проектов присылайте на hello@a-s-t-r-a.com с темой письма «центр, где я есть», – рассказывает Алина Крюкова, основатель галереи a-s-t-r-a.

На выставке «Тихий ход. (Не)очевидная арт-сцена Петербурга» представлены работы 14 художников: Наташи Хабаровой, Ивана Ненашева, Ивана Шкулипа, Вильгения Мельникова, Светы Исаевой, Ильи Овсянникова, Дмитрия Марголина, Екатерины Деревоток, Александрины Бранши, Павла Бушуева, Надежды Косинской, Ильи Шалашова, Александра Коряшкина и Ивана Смирнова. Живопись, графику, скульптуры и арт-объекты можно будет увидеть в галерее до 15 апреля.

«Когда суда заходят в невский фарватер, их встречает надпись «Тихий ход» - сигнал к тому, что надо замедлиться. Тоже происходит с человеком, попадающим в Петербург, - всё начинает подчиняться законам и ритмам города.

Сперва ты с размаху ныряешь в его культурный слой, начиная с Эрмитажа и Мариинки, затем плывешь во всем известные галереи и на концерты musicAeterna в Доме Радио, но постепенно погружаешься в антикварные лавки, спрятанные в дворах-колодцах, великокняжеские особняки, обставленные современным искусством, домашние галереи и мансардные мастерские. Тут и начинается настоящее знакомство с городом и его обитателями.

Выставка «Тихий ход» приглашает посмотреть на не совсем очевидную сцену Петербурга. Художники, представленные на ней, не торопятся быть высвеченными, им комфортно находиться за серой дымкой, не ждать когда рассеется туман, а пребывать в нём, не просто жить в этом ритме, но и создавать его.

«Тихий ход» - это медитативное погружение в более глубокий слой питерской арт-сцены, приглашение познакомиться не только с объектом, но и субъектом, поразмыслить не о высказывании художника, а больше о себе.

Выбирая различные медиа, будь то искореженный металл, глина, гипс, холст, карандаш, масло, авторы интуитивно стремятся упорядочить, замедлить ход мысли и отпустить ее вместе с произведением, проживая что-то своё, давая жизнь новому искусству Петербурга».

Текст куратора выставки «Тихий ход» Кати ПОПОВОЙ

О кураторе

Катя Попова - арт-менеджер, куратор, стилист, основатель POP UP Gallery и организатор арт-туров. Катя организовывала поездки в Париж на неделю моды, арт-туры по европейскому Петербургу с разнообразной программой от посещения классических музеев и галерей современного искусства до топовых спектаклей со звёздным составом и шоппинга с сопровождением стилиста.

Путешествие в Псковскую область по монастырям и маленьким церквям с уникальными росписями - самый "русский", медитативный, мистический тур,

созданный в соавторстве с Дмитрием Марголиным и Анной Озерковой с большой любовью, уважением и восхищением русской архитектурой, церковной живописью, природой и литературой.

О художниках

Наташа Хабарова - работает в технике живопись и графика, фотография. Представительница нового поколения петербургских живописцев. Ее сюжеты — телесное одиночество, хрупкость и незащищенность. Исследует возможность пластического выражения натуры на плоскости. Намеренно использует поврежденные холсты. Участница международных и российских проектов и выставок.

Павел Бушуев - в 2014 году окончил СПбГАИ им. И.И. Репина (графический факультет, мастерская Пахомова Андрея Алексеевича). С 2014 по 2017 гг. стажировался в творческих мастерских РАХ в Санкт-Петербурге. Работы художника находятся в коллекциях Музея Фаберже, BREUS Foudation, частной коллекции главы Дома Guerlain и в других коллекциях в России и зарубежом. В представленной работе из серии «Деформация» зафиксирован процесс глубинных изменений во время переживания чего-либо, приходящего извне, те метаморфозы, что происходят внутри человека в процессе осмысления, то шрамирование событиями и переживание их и самой мысли о них, которые искажают нашу когнитивную оболочку.

Иван Ненашев - мультимедиа художник, работает с диджитал, фотографией, живописью, керамикой. Одна из приоритетных идей для развития в ближайшее время - создание ветки абстрактного искусства. Комнаты памяти в разное время, в разных ситуациях, с разным наполнением.

Иван Шкулипа - художник-самоучка. Ему интересно фиксировать скоротечный момент и создавать эмоцию в рамках полотна, которую человек способен ощутить каждый день в быту. Форма является экспериментальной - каждый раз он её меняет. Именно это и поддерживает его интерес - каждый день подходить к холсту и брать в руки кисть.

Вильгений Мельников - 10 лет экспериментирует со способами формообразования и работой формы с пространством. Сейчас нашел предмет основного исследования - это надувание объектов из металла (Гидроформловка). Выявляет его особенности, применяя как к абстрактной, так и переосмыслению классической формы. Создавая дутые металлические модули получается создавать крупные самонесущие (без каркасные) объекты. Модульность позволяет работать со сложным пространством. Сенсорный способ передачи конкретных чувственных переживаний через форму без использования словесного описания объекта. (наличие словесного описания способно только усиливать данный эффект.) Уделяет особое внимание работе формы с пространством. Исследует кинестетический способ восприятие формы. И такое явление как неотъемлемое присутствие внимания человека в объекте (взаимодействие с ним).

Света Исаева - выпускница Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко (мастерская Сергея Браткова «Фотография, скульптура, видео») и Британской высшей школы дизайна (фотография). Занимается живописью, керамикой, концептуальной фотографией, графикой и видео.

Илья Овсянников - в живописи наследует традициям модернизма и ленинградской пейзажной школы. Среди сюжетов преимущественно художественные исследования урбанистического ландшафта, городские виды и портреты. Важное место занимают эксперименты с цветом, визуальным и концептуальным содержанием.

Екатерина Деревоток - художник, скульптор, автор идеи про Электрический лес, активистка.

Александрина Бранши - художник, скульптор, окончила Санкт-Петербургскую школу скульптуры Kouros и курс «Современное искусство перформанса» в институте Марины Абрамович.

Дмитрий Марголин - окончил Академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона. В 2007-й окончил факультет живописи Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Живопись, графика и скульптура художника выставлялись в разные годы в залах Академии Художеств, ЦВЗ Манеж, музее Эрарта, галерее ДК Громов и других галереях в России и зарубежом. Его работы входят в коллекцию Русского музея. В 2020-м Дмитрий получил предложение расписать храм Святого Иоанна Предтечи в Пушкинских горах. Работа над масштабной росписью продолжалась 5 месяцев и была завершена в сентябре 2020-го года.

Надежда Косинская - выпускница СПБГХПА им. Штиглица, отделения монументально-декоративной живописи. Работает в техниках живописи, графики и арт-объекта. Использует металл (гвозди), текстиль, вышивку. Первые работы с использованием металла, появились в 2019 году. Стало тесно работать в классических техниках живописи и графики. Захотелось расширить границы, возможности. Надежда попробовала использовать гвозди, металл, для создания изображений. Ей понравилась структура этого материала, графичная и живописная одновременно. Постепенно, она стала мыслить этим материалом, он соответствовал внутреннему состоянию, позволял наиболее ясно выразить себя. Художница стала автоматически «примерять» эту технику к тому, что видит, чувствует, что хочет изобразить. Некоторые работы выполнены экспрессивно, в порыве. Другие набраны методично, шаг за шагом, день за днём. Процесс работы превращается в медитацию, погружение.

Илья Шалашов - Илья работает в различных направлениях: скульптура, графика, арт-объект, инсталляция, паблик-арт. В своих работах художник размышляет о принципах природных формообразований. Анализирует и раскрывает внутренние механизмы физических явлений. Пытается пройти тот путь, который проходит природа, создавая окружающий нас мир. Основной метод, выбранный художником для исследований, – это эксперимент. Он предполагает, что форму нельзя предвидеть заранее. Пластическая идея проходит эволюцию через ряд задуманных и случайных трансформаций. И именно случайность даёт возможность форме не быть воссозданной, а являть собою новый образ.

Александр Коряшкин - окончил графический факультет Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Работы хранятся в частных коллекциях в России, Японии, Китае, Польше, Южной Корее, Италии и других странах. Также Александр является преподавателем в СПб ГАСУ. Для художника его творчество – это способ коммуницировать с людьми, делиться своим бытием.

Иван Смирнов - художник, дизайнер. Закончил факультет Искусств СПБГУ по направлению «графический дизайн» в 2016 году. С 2019 года преподает в Школые дизайна НИУ ВШЭ предмет Арт-практика. Член художественных объединений «PARAZIT» (с 2019 года) и «Золотые веки» (с 2021 года). Куратор художественного кабинета «Прорубь» (с 2022)

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