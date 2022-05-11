Видеосервис START приступил к съемкам драмеди «Ева, рожай!»

В Москве стартовали съемки сериала «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской («ИП Пирогова», «О чем говорят мужчины», «Кухня») в главной роли. Пилотная серия драмеди о независимой и дерзкой Еве, профессиональной танцовщице, решившей круто изменить свою жизнь и срочно обрести то самое «женское счастье», в сентябре прошлого года была показана на фестивале «Пилот». Сериал выйдет на видеосервисе START уже этой осенью. Роли в картине также исполнят Галина Польских, Алена Хмельницкая, Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Всеволод Болдин, Елизавета Мартинес Карденас, Артем Ешкин, Павел Савинков и другие.

Ева — талантливая преподавательница танцев, для которой главное в жизни — быть собой, а не следовать скучным правилам. Она независимая и самостоятельная женщина, которая проводит все свое время на работе, давно заменившей ей личную жизнь. Ева не замужем и не обременена детьми, а значит, как считают коллеги, может работать сверхурочно, подменяя очередную маму в декрете. Казалось, такая несправедливость могла продолжаться вечно. Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. В этот непростой момент она решает, что пора радикально менять и свою жизнь. Ева хочет стать матерью во что бы то ни стало…

Режиссером драмеди выступит Никита Грамматиков («Моя большая тайна», «Учителя», «Фемида видит»). «В этом проекте моя задача — поговорить с улыбкой о серьезных вещах. На примере Евы мы рассуждаем о том, как непросто найти партнера для серьезных отношений и создания семьи. Она находится на грани отчаяния от давления окружающих и собственной неустроенности. Именно эта обостренность становится причиной большого количества комичных ситуаций», — рассказывает режиссер.

Автор сценария и креативный продюсер сериала Юлия Клименко признается, что в роли главной героини с самого начала видела только Елену Подкаминскую. А сама история Евы, уверена Клименко, будет понятна и близка не только женщинам: мужчины тоже смогут увидеть и оценить, как часто давление общества мешает людям любого гендера жить счастливой жизнью и заводить отношения. «Долго наблюдая за женщинами в возрасте 30+ — за собой, своими подругами, коллегами, просто девушками на улицах и в кафе — слушая их волнения и переживания, я постепенно пришла к идее истории про свободную и в большинстве своем независимую женщину, которая не стремится родить ребенка для “галочки” или “чтобы родственники отстали”. Ева искренне верит в любовь и хочет семью», — делится Юлия.

Для Елены Подкаминской новая роль стала также возможностью снова показать свой хореографический талант. Актриса занималась танцами в детстве и в театральном училище, а в 2013 году в паре с Андреем Карповым стала победительницей шоу «Танцы со звездами»: «Героиня мне очень интересна своей смелостью, драматичностью, поиском счастья и правды через любовь, материнство и семью, — рассказывает Елена Подкаминская. — Особое актерское счастье этот образ доставляет тем, что Ева — профессиональная танцовщица и я, чтобы соответствовать ее высокому уровню, занимаюсь любимым делом — танцем».

Роль мамы главной героини исполнит Алена Хмельницкая, а бабушкой Евы станет Галина Польских.

Алена Хмельницкая:

– Для меня проект интересен, в первую очередь, взаимоотношениями между людьми. Тем, как родители воспринимают своих взрослых детей и порой совершенно не дают им жить своей жизнью. Моя героиня, мама Евы, интересная женщина, эффектная, эксцентричная. Она, безусловно, любит дочь и желает ей счастья, но она навязывает свои взгляды и пытается рулить жизнью дочери. В моей жизни такой лидер — мама. Она безумно интересная женщина, с которой бывает очень непросто: она всегда все знает лучше всех и считает, что все должны играть по ее правилам. Так что, мне есть, откуда позаимствовать некоторые черты характера моей героини.

Фото – видеосервис START

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