Майские премьеры в PREMIER

Мамкина звездочка

Многосерийный фильм основан на реальных событиях 1944 года. Сюжет рассказывает о подвиге советского летчика Александра Мамкина, который принимал участие в операции “Звездочка”. Пилот должен был эвакуировать воспитанников детского дома с территории, на которую готовилось нападение фашистов. Чтобы выполнить задачу он сделал то, что, кажется, не под силу человеку.

Дата выхода: 9 мая.

Режиссер: Александр Балахонов.

В ролях: Михаил Евланов, Татьяна Казючиц, Владимир Капустин.

Топор 1944

Фильм рассказывает о тяжелой судьбе цыган в годы Великой Отечественной войны, которые подвергались геноциду со стороны фашистов наравне с другими нациями. По сюжету разведгруппа, выполняя задачу, ловит мальчика Марко, который рассказывает о побеге из плена. Немцы держат цыганских детей в госпитале и используют их как доноров крови.

Разведчики спасают детей из плена и прячут их в подвале школы, где учитель уже укрывает другие семьи цыган. Но вскоре фашисты узнают об этом убежище и решают идти на штурм.

Дата выхода: 9 мая.

Режиссер: Евгений Звездаков.

В ролях: Андрей Смоляков, Тимур Базинский, Александр Голубев, Виктория Романенко.

Уроки войны с Сергеем Минаевым

Документальный проект писателя и журналиста Сергея Минаева о Великой Отечественной войне. В 14 сериях зрителям подробно расскажут о событиях войны, главных сражениях, подвигах и предательстве, наследии Победы. Команду проекта консультировал историк Иван Павловский.

Дата выхода: 9 мая.

Ведущий: Сергей Минаев.

Добро пожаловать в семью

Комедийная мелодрама о простом парне, который влюбился в совсем непростую девушку. Мира – дочь важного человека, “Крестного отца” Леонида Ивановича. Криминальный авторитет любит свою дочь больше всего в жизни, поэтому, чтобы не разгневать начальника, Миру все обходят стороной. Кроме Саши, который ничего не знал о семье и влюбился в девушку с первого взгляда. Отступаться от своей любви он не хочет, но и отец так просто не отдаст любимую дочь простому парню.

Дата выхода: 12 мая.

Режиссер: Владимир Зинкевич.

В ролях: Владимир Сычёв, Светлана Камынина, Кристина Вайнас, Вячеслав Морозов, Пётр Буслов.

Абсурд

Описание: Ироничная комедия о ревизоре на новый лад: в отдаленную российскую тюрьму едет комиссия из Евросоюза. Проверка будет оценивать как состояние здания, так и условия пребывания осужденных. Вот только тюрьма находится в самом старом каменном здании Сибири. Чтобы не опозориться перед делегацией находчивый генерал Хоботов из Москвы придумывает, на его взгляд, гениальное решение: всех заключенных на время проверки выслать, а вместо них в тюрьму поместить специально нанятых актеров. Поначалу все идет гладко, но вскоре, как это часто бывает, появляются непредвиденные обстоятельства.

Дата выхода: 12 мая.

Режиссер: Артём Насыбулин.

В ролях: Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков, Юрий Чурсин, Анна Старшенбаум и другие.

Родители строгого режима

Боренька Литвин, любимый ребенок родителей, незаметно для них вырос в мэра Бориса Валентиновича, который в народе – вполне заслуженно – получил репутацию “хапуги”. Узнав, что проворовавшийся сын и мэр решил баллотироваться на второй срок, родители решают остановить Бореньку. Они запирают его в своем доме на окраине города и начинают исправлять ошибки, допущенные в воспитании сына в детстве.

Дата выхода: 15 мая.

Режиссер: Никита Владимиров.

В ролях: Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук, Владимир Сычёв.

Обратимая реальность

Инновационная компания «Новая жизнь» предоставляет людям широкий спектр услуг: в виртуальной реальности люди могут прожить любой опыт, эмоции, ситуации. Постепенно выдуманный мир становится для людей намного более привлекательным, чем реальный. И тогда появляется группа «антивиртов» – людей, которые ломают виртуальную реальность, чтобы вернуть настоящий мир. Вот только делают они это довольно травматичным способом, сталкивая людей в виртуальной реальности с их настоящими комплексами и страхами.

Дата выхода: 19 мая.

Режиссер: Дмитрий Константинов.

В ролях: Тимофей Трибунцев, Павел Чинарёв, Вера Колесникова, Антон Филипенко.

ЮЗЗЗ

Криминальная драма, которая разворачивается на солнечных улицах Ростова-на-Дону. В центре сюжета – парень Равиль, который мечтает учиться на программиста в американском университете. Чтобы уехать, Равилю нужны деньги, и ради заработка он ввязывается в нелегальный бизнес. Вскоре герой оказывается в центре конфликта местной мафии. Все осложняют чувства Равиля к племяннице главаря вражеской банды. Постепенно криминальные разборки сменяются драмой «Ромео и Джульетты», которая происходит в донских «фавелах».

Дата выхода: 24 мая.

Режиссер: Стас Иванов.

В ролях: Кузьма Котрелев, Антон Кузнецов, Мария Машкова, Гела Месхи.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.