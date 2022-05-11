НОВОРОССИЙСК: Победа в искусстве

В конкурсной программе II открытого российского фестиваля патриотического кино «Малая Земля», проходившем в Новороссийске с 3 по 7 мая, были представлены картины «Трамвай идет на фронт», «Человек идет».

«Мы пережили самую страшную в человеческой истории войну, и понадобятся годы, а может быть, десятилетия, чтобы залечить, изгладить ее материальные и моральные последствия…», – говорил Михаил Михайлович Бомзе, персонаж романа братьев Вайнеров «Эра Милосердия» (очень глубокая роль Зиновия Гердта в экранизации Станислава Говорухина).

В ту страшную войну сражались бойцы, жители сел, деревень, те, кто находился в эвакуации и работал на заводах, фабриках. Войну переживали и пережили произведения искусства, памятники архитектуры, системы коммуникаций. Сражался Ленинград, сражался Новороссийск, сражались Поволжье, Урал, Сибирь. Сражался и ленинградский трамвай. Он – герой документального фильма «Трамвай идет на фронт» (2021) режиссера Андрея Егорова.

До 8 декабря 1941-го трамвай жил вместе с городом, с 8 декабря «Город стал пешим. Расстояния обрели реальность. Они измерялись силой своих ног. Не временем, как раньше, — трамвайным временем, автобусным, — а шагами. Иногда количеством шагов. От этого город обрел новые очертания, независимые от транспортных маршрутов. Когда-то только своя улица и ближние к ней имели протяженность, выхоженную ногами, физически ощутимую. В блокадную зиму попасть с Васильевского на Петроградскую, с Выборгской на Невский, означало поход, и готовились как к походу» (Даниил Гранин, Алесь Адамович, «Блокадная книга»). Сколько же было радости, когда 15 апреля 1942-го трамвайное движение было восстановлено! Торф стал топливом для наземного электрического транспорта. На трамвае перевозили картины Рубенса и Рембрандта в эвакуацию, перевозили людей (под обстрелами, бомбардировкой улиц Ленинграда!).

Трамвайные пути чинили под ударами врага, трамвай стал символом жизни в непокоренном городе благодаря самоотверженному труду Михаила Хрисанфовича Сороки – начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома, сотням ленинградцам, изо всех сил стремившихся сохранить и восстановить в блокадном городе жизнь и красоту. Мужественные люди. Работало радио, Театр музыкальной комедии, прозвучала Ленинградская премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича под управлением Карла Элиасберга, играл Владимир Софроницкий. Как выстоял Ленинград, знают только сами ленинградцы… А трамвай до сегодняшнего дня ходит по улицам уже Санкт-Петербурга.

Музыка и мужество – главные герои другой картины, короткометражной ленты «Человек идёт» Светланы Николаенко. Первая звучала в гостинице «Астория» — госпитале для ленинградских артистов, звучала там, где часто не было света, и люди, бредя на ощупь темными коридорами, говорили: «Человек идет». Второе спасло скрипачку Анастасию (Мария Пономарева), которая долго не могла примириться с гибелью сестры, доигравшей при бомбардировке концерт. Но даже там, под артобстрелами, музыка Баха продолжала звучать, и невозможно было ничем заглушить.

Всего в конкурсную программу II открытого российского фестиваля патриотического кино «Малая Земля» вошли 42 картины. Впервые на фестивале был представлен конкурс короткометражного кино. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Марина АБРАМОВА

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