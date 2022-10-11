Премьера захватывающего многосерийного детектива «Художник» на телеканале «Россия»

7 октября в 21:20 на телеканале «Россия» премьера захватывающего многосерийного детектива «Художник» режиссера Тимура Алпатова («Годунов. Продолжение»). В ролях: Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Дарья Урсуляк, Александр Устюгов, Сергей Газаров, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Виктор Добронравов, Агриппина Стеклова, Кирилл Зайцев, Светлана Колпакова и другие.

Москва, 1944 год. Город накрывает серия жестоких ограблений и убийств. На месте преступления бандиты оставляют портреты своих жертв, за что банду прозвали «Мертвой головой», а ее главаря – «Художником». Расследование ведут начальник отдела по борьбе с бандитизмом, майор Тихон Ефимов (Андрей Смоляков), капитан Александр Сазонов (Александр Горбатов) и сержант Алексей Костенко (Кирилл Зайцев). Чем глубже оперативники погружаются в дело, тем больше убеждаются, что убийства и ограбления – это лишь прикрытие, а настоящие цели Художника им еще предстоит раскрыть. Когда к расследованию подключается старый друг капитана Сазонова, офицер НКВД Михаил Рудаков (Виктор Добронравов) становится ясно, что предателя придется вычислять среди своих. Под подозрением каждый. Теперь для Ефимова и его команды поймать преступника – дело чести. Враг наносит удары по самому дорогому, под угрозой их семьи и любимые женщины, в опасности и библиотекарь Светлана (Дарья Урсуляк), в которую влюблены друзья-соперники Сазонов и Рудаков. Но сыщики МУРа готовы пойти на все, чтобы одержать победу в смертельном поединке с преступниками.

«Прежде всего, наш фильм про простых людей, которые хотят жить и быть счастливыми в очень сложное время. Про настоящих мужчин, героев милиции — они ведут беспощадную войну с преступностью и храбро стоят на страже порядка в родном городе. В картине будут погони и перестрелки, закрученный сюжет. Надеюсь, мы сможем увлечь зрителя. К тому же «Художник» — это еще и эстетически привлекательное кино», – говорит режиссер Тимур Алпатов.

ПЕРСОНАЖИ

Тихон Степанович Ефимов (Андрей Смоляков) – майор милиции, бывший кавалерист, воевал на гражданской и финской войне. К своим подчиненным относится по-отечески, любит жену. Андрей Смоляков: «Мой герой майор Ефимов опытный и мудрый человек. Сниматься в фильме подобного жанра всегда интересно для артиста. Кроме того, здесь оригинальный сюжет и его подача. И приятно, что было много молодых профессионалов на площадке».

Александр Сазонов (Александр Горбатов) – капитан милиции, правая рука Ефимова, опытный оперативник, ас сыскного дела и любимец женщин. Александр Горбатов: «Мой герой Сазонов авантюрист, который смело смотрит вперед и не боится идти напролом. Он хитер, прозорлив, дальновиден, в нем много хорошего, и плохого тоже хватает. Но даже отрицательные шаги он совершает на благо Отечества. Он готов отказаться от любви и даже от близких людей ради высшей цели, которую он видит в своей работе».

Леша Костенко (Кирилл Зайцев) – возвращается в милицию с фронта, комиссованный по ранению. Человек прямолинейный, честный, принципиальный, для которого дружба, братство, справедливость важнее всего. Кирилл Зайцев: «Мой персонаж Леша Костенко добрый парень, который относится к людям со всей душой, искренне, учится у старшего товарища, верит в дружбу, но его ждет большое разочарование, он обжигается и в результате закрывается от людей. Единственное существо, которое его по-настоящему любит, никогда не лжет и не лукавит – его собака».

Михаил Рудаков (Виктор Добронравов) – старший лейтенант госбезопасности, завидный жених и педант. Человек скрытный и довольно жесткий. Виктор Добронравов: «Я играю сотрудника НКВД, у него тяжелая работа, возможно, во многом нелицеприятная, но она необходима, такую работу тоже нужно выполнять. У моего героя Рудакова есть соперник, которого играет Александр Горбатов. Они дружили в школе милиции, потом их развела судьба, и вот они снова встречаются. И между ними возникает противостояние, на котором их отношения строятся. Это противостояние двух разных жизненных позиций!».

Ливер (Андрей Мерзликин) – уголовный авторитет в Москве, неофициальный хозяин «Тишинки». Андрей Мерзликин: «Мой персонаж — с одной стороны человек, который выбрал своим жизненным кредо так называемое нарушение уголовного кодекса, но, тем не менее, он живет с кодексом чести. Такой странный абсурд криминального мира. Он – человек с понятиями, со своими глубокими представлениями о честности, человечности».

Света Акимова (Дарья Урсуляк) – работает в библиотеке, скромна, умна, начитанна. Выросла в детском доме, поэтому девушка с характером, может за себя постоять. Дарья Урсуляк: «О проекте «Художник» у меня остались исключительно теплые воспоминания. Мы работали под руководством замечательного режиссера Тимура Алпатова. Это человек, который создает по-настоящему здоровую, стрессоустойчивую и продуктивную атмосферу на площадке. У меня были прекрасные партнеры, большинство из них еще и мои близкие друзья в жизни».

Люся (Марина Александрова) – лихая налетчица, известная в воровских кругах. Марина Александрова: «Я всегда играла девушек главного героя, хороших, положительных. В этой картине зрители канала «Россия», которые знакомы со мной прежде всего в образе Екатерины Второй, увидят меня в новом амплуа. В «Художнике» я Люська-бандитка, Люська-33. Почему 33? А потому что 33 раза мужа ножом пырнула, про нее говорят так».

Немецкая овчарка Агна – верный друг и напарник сержанта Костенко. Не раз спасала хозяина, команды понимает исключительно на немецком языке. Кирилл Зайцев: «С моей партнершей Агной мы до съемок две недели общались почти каждый день, гуляли в парке, на специальных площадках я учился у кинологов её дрессировать, на немецком языке. Было непросто! У меня никогда не было собаки, но для меня было очень важно найти контакт с Агной. Она оказалась очень умной и комфортной партнершей, у нас случилась любовь, мы подружились».

СЪЕМКИ

Москву 1944 года воссоздавали в Коломне. Дворы и улочки снимали в историческом центре города, рядом с Коломенским кремлем, где сохранились старые кирпичные здания. Среди локаций были заброшенные дома, заводы и ткацкие фабрики в Коломенском районе и в Москве. На одном из таких заводов, к примеру, были выстроены декорации рынка и библиотеки, где работает героиня Дарьи Урсуляк. А масштабные декорации угрозыска, где служат главные персонажи, были построены в московском павильоне площадью 1000 квадратных метров.

Художник-постановщик Виктор Шмелев: «Мы старались отобразить дух и атмосферу того времени максимально правдиво. Ведь чем правдивее пространство, в котором снимается проект, тем легче работать режиссеру и актерам».

Фото – телеканал «Россия»

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