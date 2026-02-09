«Так вот ты какой Смайлик!»: о всероссийской премьере хоррора «Улыбка. Зарождение зла»

Выполненный в жанре found footage, «Инферно» становится актуальным социальным хоррором для своей основной молодежной целевой аудитории, препарирующим одержимость социальными сетями и Интернет-культурой. Сюжет рассказывает о Карле, которая в погоне за славой инфлюенсера инсценирует паранормальные явления в заброшенной квартире. Однако игра заходит слишком далеко, когда девушка пробуждает реальное зло, а её подписчики уже не могут отличить постановку от смертельной реальности. Режиссерская концепция строится на пугающей трансформации, где инсценировка паранормальных явлений незаметно перерастает в столкновение с подлинным существом. Самый жуткий социальный комментарий фильма заключается в реакции аудитории, воспринимающей происходящее как развлекательный контент, иллюстрируя, как жажда признания и фильтры реальности стирают границы человеческого сострадания.

Семейные мифы, идентичность и взросление

История создания проекта связана с личным опытом режиссёров. На протяжении поколений в семье режиссеров существовала своеобразная традиция: когда члену семьи должен был уйти из жизни, ему предшествовал телефонный звонок от умершего родственника.

«Моей бабушке позвонила мать, а на следующий день умерла. Незадолго до смерти дедушке позвонила его покойная жена. Когда мой дядя умер от COVID, он сначала поговорил со своей умершей сестрой. Это настоящий контакт с умершими… кажется, будто вы разговариваете с ними», — рассказал Эдуардо изданию Architeg Prints.

Режиссер Альваро Гарсия Лекуона позиционирует «Инферно» как метафору взросления, где хрупкая грань между реальностью и иллюзией стирается в погоне за признанием, а столкновение с настоящим злом становится болезненным уроком, ведущим к осознанию ответственности и ценности истинной жизни, а не ее виртуальной имитации. «К взрослению следует подходить с двух сторон; взросление может быть прекрасным, но также и ужасающим, травматичным опытом. Подход к жанру ужасов также проистекает из сотрудничества с моим братом и сорежиссером Эдуардо Лекуоной, с которым я выросла, смотря фильмы ужасов» — делится режиссер.

В своем интервью Variety Гарсия Лекуона также рассказал, что черпает вдохновение в древних мифах и легендах коренных народов, отмечая, что главная привлекательность этих мифов в том, что они настолько страшные и культовые, что не случайно до сих пор существуют как часть повествовательной традиции. «Мы, как люди, хотим, чтобы нас видели, но в том, чтобы нас воспринимали, есть глубокий ужас. Социальные сети — идеальная площадка для этой экзистенциальной борьбы, поэтому мне было интересно рассказать об этом. Возможно, латиноамериканские создатели обеспокоены проблемой идентичности, потому что на нас все больше оказывается давление, заставляющее нас загонять себя в рамки»