Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Так вот ты какой Смайлик!»: о всероссийской премьере хоррора «Улыбка. Зарождение зла»

«Так вот ты какой Смайлик!»: о всероссийской премьере хоррора «Улыбка. Зарождение зла»

By editor
130
инферно - улыбка
Фото: kinoposik.ru

Выполненный в жанре found footage, «Инферно» становится актуальным социальным хоррором для своей основной молодежной целевой аудитории, препарирующим одержимость социальными сетями и Интернет-культурой. Сюжет рассказывает о Карле, которая в погоне за славой инфлюенсера инсценирует паранормальные явления в заброшенной квартире. Однако игра заходит слишком далеко, когда девушка пробуждает реальное зло, а её подписчики уже не могут отличить постановку от смертельной реальности. Режиссерская концепция строится на пугающей трансформации, где инсценировка паранормальных явлений незаметно перерастает в столкновение с подлинным существом. Самый жуткий социальный комментарий фильма заключается в реакции аудитории, воспринимающей происходящее как развлекательный контент, иллюстрируя, как жажда признания и фильтры реальности стирают границы человеческого сострадания.

Семейные мифы, идентичность и взросление

История создания проекта связана с личным опытом режиссёров. На протяжении поколений в семье режиссеров существовала своеобразная традиция: когда члену семьи должен был уйти из жизни, ему предшествовал телефонный звонок от умершего родственника.

«Моей бабушке позвонила мать, а на следующий день умерла. Незадолго до смерти дедушке позвонила его покойная жена. Когда мой дядя умер от COVID, он сначала поговорил со своей умершей сестрой. Это настоящий контакт с умершими… кажется, будто вы разговариваете с ними», — рассказал Эдуардо изданию Architeg Prints.

Режиссер Альваро Гарсия Лекуона позиционирует «Инферно» как метафору взросления, где хрупкая грань между реальностью и иллюзией стирается в погоне за признанием, а столкновение с настоящим злом становится болезненным уроком, ведущим к осознанию ответственности и ценности истинной жизни, а не ее виртуальной имитации. «К взрослению следует подходить с двух сторон; взросление может быть прекрасным, но также и ужасающим, травматичным опытом. Подход к жанру ужасов также проистекает из сотрудничества с моим братом и сорежиссером Эдуардо Лекуоной, с которым я выросла, смотря фильмы ужасов» — делится режиссер.

В своем интервью Variety Гарсия Лекуона также рассказал, что черпает вдохновение в древних мифах и легендах коренных народов, отмечая, что главная привлекательность этих мифов в том, что они настолько страшные и культовые, что не случайно до сих пор существуют как часть повествовательной традиции. «Мы, как люди, хотим, чтобы нас видели, но в том, чтобы нас воспринимали, есть глубокий ужас. Социальные сети — идеальная площадка для этой экзистенциальной борьбы, поэтому мне было интересно рассказать об этом. Возможно, латиноамериканские создатели обеспокоены проблемой идентичности, потому что на нас все больше оказывается давление, заставляющее нас загонять себя в рамки»

Предыдущая статья
АРТ МОСКВА: тема выставки — «Многослойность»
Следующая статья
Новая глава культового проекта «Жили-были: Царство русской сказки» открылась в ЦСИ Винзавод

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru