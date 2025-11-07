В 1824 году гавайский король Лихолихо и королева Камамалу отправились в далекое плавание из своего тихоокеанского королевства, чтобы установить союзнические отношения с Великобританией. Эта поездка стала судьбоносным событием для Гавайев.

Выставка, приуроченная к 200-летней годовщине этого трагического королевского визита, рассказывает о сложном переплетении передвижения, союзов и культурного обмена. Экспозиция освещает историю и культуру Гавайев, исследуя важные и долгосрочные связи между гавайским и британским народами.

«Гавайи: королевство, соединяющее океаны» – это впечатляющая демонстрация гавайского искусства, включающая плащи вождей, созданные из сотен тысяч перьев, изящно вырезанные изображения богов, грозное оружие с акульими зубами и новаторские работы современных художников канака ойви (коренных гавайцев).

Выставка в Британском музее (Лондон, Великобритания — прим. ред.), организованная совместно с гавайскими экспертами, представляет редкие артефакты международного значения, а также ценные предметы из коллекции музея – одного из богатейших собраний гавайского наследия за пределами Гавайев. Опираясь на многолетнее сотрудничество с гавайскими художниками, мастерами и учеными, выставка акцентирует внимание на знаниях коренного населения, предлагая новый взгляд на уникальные артефакты и захватывающие истории.