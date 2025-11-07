Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSГавайи - королевство, соединяющее океаны

Гавайи — королевство, соединяющее океаны

editor
By editor
67
На Поки, премьер-министр Сандвичевых островов, и его жена Лилия
На Поки, премьер-министр Сандвичевых островов, и его жена Лилия. Изображение: сайт www.britishmuseum.org

В 1824 году гавайский король Лихолихо и королева Камамалу отправились в далекое плавание из своего тихоокеанского королевства, чтобы установить союзнические отношения с Великобританией. Эта поездка стала судьбоносным событием для Гавайев.

Выставка, приуроченная к 200-летней годовщине этого трагического королевского визита, рассказывает о сложном переплетении передвижения, союзов и культурного обмена. Экспозиция освещает историю и культуру Гавайев, исследуя важные и долгосрочные связи между гавайским и британским народами.

«Гавайи: королевство, соединяющее океаны» – это впечатляющая демонстрация гавайского искусства, включающая плащи вождей, созданные из сотен тысяч перьев, изящно вырезанные изображения богов, грозное оружие с акульими зубами и новаторские работы современных художников канака ойви (коренных гавайцев).

Выставка в Британском музее (Лондон, Великобритания — прим. ред.), организованная совместно с гавайскими экспертами, представляет редкие артефакты международного значения, а также ценные предметы из коллекции музея – одного из богатейших собраний гавайского наследия за пределами Гавайев. Опираясь на многолетнее сотрудничество с гавайскими художниками, мастерами и учеными, выставка акцентирует внимание на знаниях коренного населения, предлагая новый взгляд на уникальные артефакты и захватывающие истории.

Предыдущая статья
«Табор уходит в небо»: в театре «Ромэн» показали эскиз культовой истории

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru