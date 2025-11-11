Конкурс «Пой в душе» возвращается!

По 25 ноября проходит новый сезон самого народного музыкального конкурса России, созданного Продюсерским центром Михаила Гуцериева (Gutseriev Media). «Пой в душе» — это территория музыки, вдохновения и поэзии, где каждый участник может исполнить песню на стихи Михаила Гуцериева. За годы своего существования конкурс уже собрал более 7000 участников, 200 из которых дошли до финала, а песни 14 победителей услышала вся страна в эфире радио «Русский хит». Шесть артистов получили в подарок клипы — именно с этого началась творческая история каждого из них.

25 ноября 2025 года в Центре Исполнительских Искусств на Добрынинской (ex. Градский Холл) состоится Гранд-финал сезона 2025 года, где экспертное жюри выберет победителя.

Главный приз — запись песни на стихи Михаила Гуцериева, съёмка не неё клипа и эфир релиза на радио и ТВ.

В жюри по-прежнему — Николай Басков, бессменный главный шоумейкер проекта, и другие артисты Российского шоу-бизнеса, без которых «Пой в душе» не обходится уже много лет.

Вдохновитель конкурса — поэт Михаил Гуцериев, чьи песни исполняются на самых больших сценах и лучшими артистами нашей страны.

«Пой в душе 2025» — твой шанс зазвучать на всю страну!