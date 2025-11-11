Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваКонкурс «Пой в душе» возвращается!

Конкурс «Пой в душе» возвращается!

T2
By T2
54
пой в душе

По 25 ноября проходит новый сезон самого народного музыкального конкурса России, созданного Продюсерским центром Михаила Гуцериева (Gutseriev Media). «Пой в душе» — это территория музыки, вдохновения и поэзии, где каждый участник может исполнить песню на стихи Михаила Гуцериева. За годы своего существования конкурс уже собрал более 7000 участников, 200 из которых дошли до финала, а песни 14 победителей услышала вся страна в эфире радио «Русский хит». Шесть артистов получили в подарок клипы — именно с этого началась творческая история каждого из них.

25 ноября 2025 года в Центре Исполнительских Искусств на Добрынинской (ex. Градский Холл) состоится Гранд-финал сезона 2025 года, где экспертное жюри выберет победителя.

Главный приз — запись песни на стихи Михаила Гуцериева, съёмка не неё клипа и эфир релиза на радио и ТВ.

В жюри по-прежнему — Николай Басков, бессменный главный шоумейкер проекта, и другие артисты Российского шоу-бизнеса, без которых «Пой в душе» не обходится уже много лет.

Вдохновитель конкурса — поэт Михаил Гуцериев, чьи песни исполняются на самых больших сценах и лучшими артистами нашей страны.

«Пой в душе 2025» — твой шанс зазвучать на всю страну!

Предыдущая статья
«Невероятные приключения Шурика»: актёрский состав пополнили Слава Копейкин, Ирина Горбачёва и Никита Кологривый
Следующая статья
Дарвиновский музей в Москве: увлекательное и познавательное пространство для школьников

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru