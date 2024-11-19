Виктория Исакова, Слава Копейкин, Карина Нигай, Рузиль Минекаев, Анастасия Уколова и другие гости на светской премьере сериала «Дети перемен»

В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера одного из самых ожидаемых сериалов этого года «Дети перемен».

Восьмисерийный проект, по-новому переосмысляющий противоречивые 90-е через историю одной семьи, представили генеральный директор группы компаний START Эдуард Илоян, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин, генеральный продюсер НМГ Студии Фёдор Бондарчук, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, креативный продюсер, заместитель генерального продюсера START по оригинальному контенту Ирина Сосновая, авторы сценария и режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев и актеры сериала Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Артем Кошман, Кузьма Котрелев, Софья Лебедева, Глеб Шевнин, Любовь Константинова, Дарья Матвеева, Александр Матросов и другие.

Поздравить съемочную группу с премьерой пришли: Рузиль Минекаев, Анастасия Уколова, Ярослав Могильников, Тимур Родригез, Катя Кабак, Антон Филипенко, Валентина Ляпина, Александра Киселева, Марк Богатырев, Тереза Диуро, Карина Нигай, Кузьма Сапрыкин, Анна Завтур, Андрей Золотарев, Рената Пиотровски, Владимир Канухин, Саша Сулим, Павел Комаров, Asammuell, Филипп Ершов, Софья Аржаных, Мариам Тилляева, Александр Сетейкин, Сергей Ильин, Андрей Савочкин и другие.

Любовь Львова и Сергей Тарамаев, авторы сценария и режиссеры: «Есть один очень трепетный для нас момент. Каждый раз, когда мы заходим в новый проект, очень важно, чтобы съемочная группа превратилась в некое святое братство блаженных идиотов, которые любят этот проект. И всегда очень волнительно, случится это или нет. Съемочная группа “Детей перемен” стала не просто супергруппой, она стала практически группой Queen на самом пике ее творчества. Вторая вещь, которая нас особенно волнует, — как сложится актерский ансамбль. В этом проекте нам удалось собрать такой уникальный ансамбль артистов… Это даже уже не Queen, это уже какой-то панк-рок, это Sex Pistols. И мы очень надеемся, что эта эмоция, энергия этих людей, перейдя на экран, попадет в сердца зрителей».

Действие «Детей перемен» разворачивается на фоне 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей и брат был готов убить брата. В центре сюжета трое братьев от разных отцов, Петр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

За производство сериала отвечает START при поддержке «НМГ Студии» и телеканала НТВ.