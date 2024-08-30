Выставка, посвященная жизни и деятельности коллекционера Ивана Розанова представлена в Музее А.С. Пушкина

Иван Розанов (1874-1959) прожил длинную жизнь, а в круг его знакомых, друзей, коллег входили Анна Ахматова, Вячеслав Иванов, Борис Пастернак, Андрей Белый. Очень теплые отношения сложились у Ивана Никаноровича с литературоведом Леонидом Петровичем Гроссманом, автором биографий Александра Сергеевича Пушкина и Фёдора Михайловича Достоевского в серии «Жизнь замечательных людей». Ещё одним другом Розанова стал Николай Каллиникович Гудзий – видный исследователь древнерусской литературы.

Сам же Иван Розанов занимался исследованием русской поэзии, фольклора, немало лет провел в Государственном историческом музее, в котором возглавлял отдел истории книги. С большим уважением о нём отзывался поэт Илья Сельвинский, случались у Ивана Розанова и встречи с Сергеем Есениным (о поэте Розанов оставил воспоминания).

Творчество Александра Пушкина стало одной из главных тем исследований Ивана Розанова. На выставке можно увидеть редкие прижизненные издания произведений русского поэта, а также библиофильские шедевры с особым переплётом, книги писателей и поэтов начала ХХ века.

300 работ о русской поэзии и поэтах принадлежат перу Ивана Никаноровича, среди которых нашлось место и Михаилу Лермонтову, и Николаю Некрасову, и Фёдору Тютчеву, и Александру Блоку. Во время Великой Отечественной войны Иван Никанорович Розанов занимался историей военной песни, собрал около сотни подражаний знаменитой «Катюши» Михаила Исаковского. Редким человеком, образованнейшим и очень дружелюбным был Иван Розанов.

Марина АБРАМОВА