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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставка, посвященная жизни и деятельности коллекционера Ивана Розанова представлена в Музее А.С....

Выставка, посвященная жизни и деятельности коллекционера Ивана Розанова представлена в Музее А.С. Пушкина

editor
By editor
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розанов

Иван Розанов (1874-1959) прожил длинную жизнь, а в круг его знакомых, друзей, коллег входили Анна Ахматова, Вячеслав Иванов, Борис Пастернак, Андрей Белый. Очень теплые отношения сложились у Ивана Никаноровича с литературоведом Леонидом Петровичем Гроссманом, автором биографий Александра Сергеевича Пушкина и Фёдора Михайловича Достоевского в серии «Жизнь замечательных людей». Ещё одним другом Розанова стал Николай Каллиникович Гудзий – видный исследователь древнерусской литературы.

Сам же Иван Розанов занимался исследованием русской поэзии, фольклора, немало лет провел в Государственном историческом музее, в котором возглавлял отдел истории книги. С большим уважением о нём отзывался поэт Илья Сельвинский, случались у Ивана Розанова и встречи с Сергеем Есениным (о поэте Розанов оставил воспоминания).

Творчество Александра Пушкина стало одной из главных тем исследований Ивана Розанова. На выставке можно увидеть редкие прижизненные издания произведений русского поэта, а также библиофильские шедевры с особым переплётом, книги писателей и поэтов начала ХХ века.

300 работ о русской поэзии и поэтах принадлежат перу Ивана Никаноровича, среди которых нашлось место и Михаилу Лермонтову, и Николаю Некрасову, и Фёдору Тютчеву, и Александру Блоку. Во время Великой Отечественной войны Иван Никанорович Розанов занимался историей военной песни, собрал около сотни подражаний знаменитой «Катюши» Михаила Исаковского. Редким человеком, образованнейшим и очень дружелюбным был Иван Розанов.

Марина АБРАМОВА

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