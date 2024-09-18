Брендон Стоун выпустил свадебную песню «Ты целая Вселенная»

Певец и композитор Брендон Стоун представил новую свадебную композицию «Ты целая Вселенная».

«Я давно хотел иметь в репертуаре песню, которую влюбленные с уверенностью могли бы назвать “своей”. Верю, что каждая девушка достойна любви и заветных слов “ты — моя судьба, скажи, ты выйдешь за меня?” Благодарен своим друзьям, которые вдохновили меня на создание этой песни. Пусть она живет в сердцах людей и дарит теплые воспоминания о счастливый днях в жизни», — делится Брендон Стоун.

Брендон Стоун — двукратный обладатель Grammy, певец и композитор, финалист шоу «Голос» на Первом канале и шоу «Аватар» на НТВ.