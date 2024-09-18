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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Брендон Стоун выпустил свадебную песню «Ты целая Вселенная»

editor
By editor
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брендон стоун - музыкант, композитор, дважды лауреат премии grammy

Певец и композитор Брендон Стоун представил новую свадебную композицию «Ты целая Вселенная».

«Я давно хотел иметь в репертуаре песню, которую влюбленные с уверенностью могли бы назвать “своей”. Верю, что каждая девушка достойна любви и заветных слов “ты — моя судьба, скажи, ты выйдешь за меня?” Благодарен своим друзьям, которые вдохновили меня на создание этой песни. Пусть она живет в сердцах людей и дарит теплые воспоминания о счастливый днях в жизни», — делится Брендон Стоун.

Брендон Стоун — двукратный обладатель Grammy, певец и композитор, финалист шоу «Голос» на Первом канале и шоу «Аватар» на НТВ.

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