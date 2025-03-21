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Исполнительница мирового хита «Сигма бой» Мария Янковская выпустила новый трек «Нанья» на лейбле Riki Music

editor
By editor
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Яновская-Нанья-Сигма-бой
Фото © пресс-служба ГК Рики

Это первый сольный релиз артистки после огромного успеха их совместного с Betsy трека «Сигма бой», который вошел в топ-10 мирового чарта Billboard Hot Dance/Pop Songs.

Новый трек Марии основан на сленговом выражении Nunya business — это сокращение от фразы none of your business, которое используется в американском английском и означает «не ваше дело». Именно с таким слоганом Мария Янковская обращается ко всем хейтерами, с которыми она столкнулась после того, как трек «Сигма бой» стал мировым хитом. Актуальный бит, запоминающийся припев и дерзкие строки делают эту композицию идеальной как для вечеринок, так и для ежедневных плейлистов.

«Мой новый трек «Нанья» — это дружеское напоминание всем артистам о том, что нельзя слушать завистников и хейтеров. Если ты усердно работаешь, веришь в свои силы и идешь к своей цели несмотря ни на что — у тебя все получится», — поделилась Мария Янковская.

Трек представлен в двух версиях — на русском и английском языках, каждая из которых подчеркивает разные грани стиля и харизмы Марии.

Мария Янковская — певица, исполнитель мирового хита «СИГМА БОЙ», актриса и блогер. Резидент телеканала СТС Kids, победитель хит-парадов на радио, обладательница Премии «Супер Лайк Шоу» телеканала CTC Kids в номинациях «Лучший саундтрек к шоу» и «Тренд Года». Лауреат музыкальной премии Russian Music Box в номинации «Интернет хит года».

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