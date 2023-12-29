Винтаж, фокусы и карусель: в Noôdome прошел новогодний праздник MR Group

Клиенты и друзья MR Private — направление элитной недвижимости MR Group, на минувшей неделе встретили приближающийся Новый год вместе с участниками культурно-делового сообщества Noôdome. Гостей и их детей развлекали аниматоры традиционными ярмарочными играми, фокусами и представлениями.

Предновогодние выходные — самое завораживающее время года, когда каждый верит в то, что мечты могут исполняться, а в воздухе витает едва уловимый запах чуда. Клубное пространство в этот день полностью преобразилось и стало напоминать страницы из самых ярких и волшебных детских сказок: воздушные шары, заполняющие Noôdome и двигающиеся в такт звонкого детского смеха, завораживающий цирковой антураж, переливающиеся праздничные огни и блеск новогодних игрушек в свете софитов, волшебные герои из запоминающихся цирковых шоу и даже долгожданный всеми Дедушка Мороз.

Пока дети участвовали в веселых мастер-классах, резвились в сухом бассейне с шариками и загадывали желания под елкой, внимание родителей было сконцентрировано на баре MR Private, где предлагались коктейли, вдохновленные проектом, и пытались узнать будущее у таролога.

Веселую и непринужденную атмосферу задавали игры, в которых с одинаковым энтузиазмом участвовали как дети, так и их родители. Настоящий восторг и азарт собравшихся вызвали гонки механических свинок, а метание пищащих резиновых куриц заставляло не просто тренироваться в меткости, но и смеяться до слез. Как и положено на ярмарке, центральным элементом праздника стала старинная французская карусель, которая оказалась центром притяжения для всех гостей.

Удивительные фокусы и перевоплощения — юным гостям скучать не приходилось. А для родителей фокусники приготовили забаву из забытой юности — игру в наперстки. Иммерсивное цирковое представление включало и мастер-классы — по жонглированию, клоунаде и фокусам. А чтобы было легче вживаться в роль дядюшки Мокуса, гостей учили правильно наносить винтажный цирковой макияж.

Необычно была решена интеграция MR Private в ярмарочную атмосферу — в виде нарисованных художником картин для фотозоны, представляющих проект премиальных резиденций на Китай-городе Nicole и клубный дом Forum на Садовом.

Главным событием ярмарки стало представление винтажного цирка. На импровизированной арене выступили балерина на шаре, жонглер, танцовщица с обручами, а также дрессировщик Серджио и его джек-рассел Джипси.

В завершении праздника каждый маленький гость получил из рук Деда Мороза волшебный фотопринтер и сладкие сюрпризы. Новогодний праздник MR Private и Noôdome собрал настолько теплую реакцию гостей, что теперь он станет традиционным завершением каждого года в календаре событий MR Private.

«Для нас очень важно не только создавать качественные и красивые объекты, но и дарить яркие впечатления нашим клиентам. И поэтому одним из приоритетных направлений в работе MR Group является постоянное совершенствование уровня культурных коллабораций, увеличивая тем самым масштабы соприкосновения с брендом. Для MR Private и Noôdome новогодняя елка стала завершающим мероприятием в этом году. За прошедший год сотрудничества было создано 5 совместных культурно-познавательных мероприятий, среди которых были и гиды по ярмаркам, и закрытые показы фильмов, и лекции об архитектуре и даже симфонические музыкальные вечера. Уверена, что в следующем году наша коллаборация подарит нам и нашим друзьям еще много ярких проектов и потрясающих мероприятий, которые запомнятся надолго тем, кто примет в них участие», — отметила Мария Литинецкая, генеральный директор MR Group.

«Новый год — семейный праздник. И встречать его нужно с близкими. Красивых праздничных мероприятий в Москве много, и главное, что отличает их друг от друга — люди. Noôdome и MR Group вместе уже больше года. И каждое наше совместное мероприятие окутано атмосферой дружбы и тепла, в которой даже незнакомые люди с первой минуты чувствуют себя близкими, а дети — свободными. Нам важна связь поколений — и когда мы видим, как взрослые и дети радуются наравне, мы понимаем, что находимся на правильном пути. А ещё мы любим создавать собственные традиции и рады, когда нам в этом помогают партнёры. Так что совместная новогодняя ёлка с MR Group для детей и взрослых теперь станет одной из таких ежегодных традиций», — говорит Вероника Зонабенд, президент и сооснователь Noôdome.