Бахрушинский театральный музей подвёл итоги года и рассказал о планах на 2024 год

Сотрудничество Бахрушинского театрального музея и Российского духовно-культурного православного центра в Париже при Посольстве России во Франции (РДКПЦ) продолжится в 2024 году. Одним из знаковых событий предстоящего года станет выставка к 100-летию со дня рождения одного из величайших хореографов XX века Ролана Пети.

«Партнерство Бахрушинского театрального музея и Российского духовно-культурного православного центра в Париже началось в 2022 году. И за это время нашли полное взаимопонимание и реализовали несколько крупных проектов, посвященных Галине Улановой, Майе Плисецкой, Юрию Григоровичу. Вместе мы делаем большое дело по сохранению общего культурного наследия», - отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Планы на 2024 год

Фотовыставка, посвященная французскому танцовщику, классику балета прошлого века Ролану Пети, пройдет в Российском духовно-культурном православном центре в феврале-марте 2024 года. Она состоит из фотографий одного из лучших балетных фотохудожников Михаила Логвинова.

«Ролан Пети крайне редко позволял снимать репетиции, но Михаил Логвинов был допущен в святая святых, поэтому теперь мы можем увидеть поистине уникальные кадры. В состав экспозиции войдут снимки как с репетиций Пети, так и со спектаклей», - уточнила заведующая отделом международной деятельности Бахрушинского театрального музея Дилором Руденко.

Ролан Пети – автор более 100 балетов и номеров. Он много работал с русскими артистами. Так, для Михаила Барышникова поставил «Пиковую даму» на музыку одноименной оперы, для Майи Плисецкой двухактный балет «Гибель розы». В 2001 году в Большом театре – новый балет «Пиковая дама» на музыку Шестой симфонии Чайковского, где главные партии исполнили Николай Цискаридзе, Илзе Лиепа, Светлана Лунькина и Георгий Гераськин.

Итоги 2022-2023 годов

Всего на площадке Российского духовно-культурного православного центра прошли три выставки, посвященные легендам балета Галине Улановой, Юрию Григоровичу и Майе Плисецкой. Причем все экспозиции продлевались в связи с высоким интересом публики. В письме, направленным посольством Российской Федерации во Франции в адрес Бахрушинского театрального музея, говорится, что фотовыставку «Майя Плисецкая. Арена жизни» посетили более 2,5 тыс. человек. С успехом прошел и вечер в честь великой русской балерины.

«Некоторые гости впервые открывали для себя подробности биографии музы Пьера Кардена, другие по несколько раз возвращались в центр, чтобы прочувствовать всю глубину ее творчества, узнать, какой была гениальная танцовщица и педагог в жизни. <…> Можно смело сказать, что выставка не оставила никого равнодушным, стала одним из знаковых культурных событий на площадке РДКПЦ в 2023 году», - говорится в письме, подписанном директором центра, советником-посланником посольства России по вопросам культуры Анной Котловой.

Всего в выставочном плане Бахрушинского театрального музея на 2024 год запланированы зарубежные выставки во Франции, Германии, Австрии, Болгарии, Испании, Азербайджане.