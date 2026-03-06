Возвращение «Милосердия Титова»: в театре-студии Гнесинской академии воскресили оперу Иоганна Адольфа Хассе

Оперный театр-студия имени Ю. А. Сперанского Гнесинской академии в этом сезоне представил знаменательную премьеру – музыкальную реконструкцию оперы немецкого композитора Иоганна Адольфа Хассе «Милосердие Титово» — в таком переводе на русский в 1742 году она была поставлена по случаю коронации Елизаветы Петровны, став кульминацией церемониальных празднеств.

Новый спектакль – результат плодотворного сотрудничества Оперного театра-студии под руководством художественного руководителя Александра Бутвиловского с Научно-творческим центром академии по изучению проблем музыкального театра. Сценическое воплощение исторической оперы в постановке режиссера Ольги Ивановой, дирижера Анатолия Рейна и художника Алексея Захарова стало возможным благодаря кропотливой исследовательской работе научного руководителя НТЦ, профессора Ирины Сусидко и ведущего научного сотрудника, профессора Павла Луцкера.

Они восстановили и подготовили к исполнению нотный текст 1742 года: осуществили редактирование рукописной партитуры и нотный набор, подготовили клавир. В создании партий приняла участие доцент Наталия Хондо.

Популярная в свое время одноименная пьеса знаменитого драматурга и либреттиста Пьетро Метастазио, написанная в 1734-м по трагедии Пьера Корнеля «Цинна», увлекла многих композиторов – по ней создали свои оперы И. К. Бах, И. А. Хассе, Н. Йомелли, Дж. Д. Скарлатти, В. А. Моцарт, чье сочинение приобрело наибольшую известность.

Опера Хассе, написанная в 1735-м, за полвека до появления моцартовского «Милосердия Тита», долгое время считалась непревзойденной и не сходила со сцены почти тридцать лет. Сюжет, воспевающий душевную щедрость и благородство римского императора, прощающего участников заговора против него, хорошо подходил для восшествия на престол русской императрицы, давшей и сдержавшей обет не подписать во время своего правления ни одного смертного приговора.

Опера, адаптированная придворными музыкантами, прозвучала в Москве как триумфальный коронационный спектакль, а государыню после него нарекли «Русским Титом».

Теперь, спустя почти триста лет, это сочинение обрело новую жизнь на сцене Гнесинской академии. Справедливости ради напомним, что более 25 лет назад силами Коллегии старинной музыки Московской консерватории под управлением Олега Чернышова опера уже была представлена московской публике: в концертном исполнении с разным составом артистов (1999–2000) и в театральной версии на фестивале «Московское действо» в 1999 году – тогда она исполнялась в версии оперы-пастиччо, где половина номеров принадлежала другим композиторам.

Гнесинская реконструкция возвращает к оригинальному музыкальному тексту Иоганна Адольфа Хассе. Три действия оперы собраны в один акт, сконцентрировавший ключевые сцены. Блестящие виртуозные арии на итальянском чередуются с разговорными диалогами на русском, которые в либретто Ивана Меркурьева середины XVIII века заменили речитативы из оригинальной партитуры Хассе.

Студенты-вокалисты РАМ имени Гнесиных на весьма достойном уровне справились с непростым вокальным и разговорным материалом, показав к тому же владение драматической фактурой исполняемых ролей: Михаил Оденцов (Тит), Юлия Малевская (Вителлия), Вероника Кравченко (Секст), Виктория Лазарева (Сервилия), Анна Руденко (Анний), Мирослава Миклашевич (Елизавета Петровна).

Камерный оркестр академии под управлением Анатолия Рейна передал лёгкость и прозрачность фактуры музыки Хассе.

«Милосердие Титово» — это уже второй опыт воскрешения забытых опер немецкого композитора в стенах академии (первым в мае 2024-го стала «Крестьянка, или Дон Табарано» Хассе), и он показал идеальную формулу: там, где сцена и научная мысль идут рука об руку, прошлое перестает быть музейным экспонатом.

Ирина Сусидко, предваряя действо вступительным словом, поделилась планами на декабрь 2026-го: в рамках научно-творческого проекта «Оперный театр при дворе Российских Императриц» слушателей РАМ ждет встреча с еще одной реконструкцией раритетной оперы – название её пока сохраняется в секрете.

Режиссерское решение по сценарию Александра Бутвиловского оказалось смелым и деликатным одновременно. Ольга Иванова, мастер актуального прочтения исторических постановок, используя прием «театра в театре», вовлекает зрителя в действо внутри старинного театра, пространство которого на сцене обозначено античными колоннами, и одновременно предлагает взглянуть на него глазами императрицы Елизаветы Петровны. Следующие друг за другом эффектные мизансцены с главными героями, словно сошедшими с античных фресок, обрамлены стройными хореографическими композициями с участием артистов миманса – тоже студентов академии (балетмейстер – Ольга Богачева), а толика режиссерского юмора придаёт живости и реалистичности персонажам античной истории.

Важная часть постановки – видеоарт на заднике сцены (авторы – А. Захаров, М. Ваган): в нем античные архитектурные памятники современного Рима становятся яркими декорациями к постановке. Они напоминают о том, что уникальные произведения культуры – и архитектурные, и музыкально-театральные – живут, пока мы ценим и возрождаем историю.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото: Анна БОБРИК