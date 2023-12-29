В Мотыгинском драматическом театре дают «Евгения Онегина»

В Красноярском крае есть небольшой посёлок Мотыгино. И это единственный населённый пункт такого масштаба на карте России, где есть свой профессиональный государственный театр. Именно здесь на днях прошла премьера спектакля «Евгений Онегин».

В далёком 1932 году инициативные жители маленького села Мотыгино организовали любительский театр, который получил официальный статус только спустя 60 лет. Сегодня театр известен далеко за пределами области, здесь работает своя труппа, а ставить спектакли почитают за честь многие режиссёры из Москвы и Санкт-Петербурга.

В преддверии 225-летия со дня рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина в Мотыгинском драматическом театре состоялась премьера спектакля питерского режиссёра Елены Павловой «Евгений Онегин» по одноимённому роману Пушкина.

«Я режиссёр-экспериментатор, люблю новые формы, – говорит режиссёр. – Когда меня пригласили в Мотыгино, то предложили сделать спектакль, к которому могли бы подключиться зрители. Для меня это определённо новый опыт».

Казалось бы, о «Евгении Онегине» невозможно снять, поставить или написать что-то новое, но творческой команде Мотыгинского драматического театра это удалось. Девочка Таня, читая роман «Евгений Онегин», узнаёт в нём себя, своих близких и, увлекаясь, начинает создавать собственный мир. Так начинается эта необычная история.

В основе спектакля лежит великая музыка Петра Ильича Чайковского из оперы «Евгений Онегин», которую питерский композитор Олег Гудачёв разобрал, расшифровал и адаптировал к новой постановке. А художник Ольга Суслова решила пространство спектакля через образ книги и советский шкаф-стенку.

«Через книгу мы препарируем нашу вербальную жизнь, а через стенку вскрывается визуально-предметная жизнь, – говорит художник. – Белинский называл роман «Евгений Онегин» энциклопедией русской жизни, но в нашем понимании сегодняшняя энциклопедия – это шкаф-стенка, который забит посудой, фотографиями, компотами, одеждой. Можно приехать к родителям, начать перебирать шкаф и пропасть там».

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры». Спектакль стал победителем Всероссийского конкурса по поддержке театрального искусства.