Вита Корниенко и первый в мире детектив-домовой Финник записали гимн всех работающих в Новый год

Звезда комедии «Тетя Марта» Вита Корниенко исполнила праздничную песню в компании популярного мультперсонажа Финника. С 23 декабря трек можно найти на всех музыкальных платформах, а 25 декабря услышать в эфире СТС во время премьеры первого анимационного сериала про известного домового — «Детектив Финник».

«Я очень люблю Финника и рада, что получилось спеть с ним, — признаётся Вита с улыбкой. — Во время записи сложнее всего было попасть в мелодию, не отвлекаясь на красивый голос домового».

По словам продюсера Елены Чирковой, юная кинозвезда напоминает подругу Финника — Кристину: «Она такая же неунывающая и целеустремлённая девочка. Может, поэтому их дуэт получился таким гармоничным и зажигательным. От всей команды "Рики" хочу пожелать зрителям самого прекрасного и светлого Нового года! Проведите его с любимыми и обязательно смотрите сериал "Детектив Финник" с 25 декабря на СТС».

Песня «Невидимый герой» звучит в праздничной серии «Про Новый год с доставкой». По сценарию домовые Финник и Ози узнают, что кто-то перепутал посылки в Берге. Друзьям предстоит проникнуть на склад и разгадать этот секрет.

«Была задумка сделать гимн всех работающих в праздники, — признаётся сценарист и автор слов песни Александр Синицын. — У нашего героя похожая история. Финник не может бросить любимое дело и продолжает присматривать за городом даже в Новый год».

В новой песне Финник в свойственной ему манере ворчит, ведь вместо “салатиков и холодца” в праздники его ждёт работа. «У новогодних треков есть традиция, — рассказывает автор музыки и слов Георгий Тар. — Они, как правило, описывают уютную компанию за семейным столом, торжество снега и мороза, волшебство, в общем, сам праздник. Но ведь есть те, кто в Новый год и на каникулах работают. И они невидимые герои. Наш детектив Финник как раз из таких. Он всегда на страже Берга. И эта песня в исполнении Виты Корниенко и Финника — посвящение всем невидимым героям».

Чем закончится рабочий Новый год Финника, зрители СТС узнают в это воскресенье. Поклонников домового ждут сразу восемь семиминутных серий проекта, который расскажет о новых приключениях популярного персонажа.

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