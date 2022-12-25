Nata Sholk представила нежную музыкальную новинку «Верить в Чудеса»

Каждый год в декабре в людях по всему миру просыпается ребенок. Его в нас выдает ожидание чуда перед сменой времен. Сегодня, 23 декабря, певица и автор своих песен Nata Sholk, известная по синглам «Школа, здравствуй», «Исток» и «Мне не нужны подарки», представила новинку под названием «Верить в чудеса», пропитанную волшебным предчувствием Нового года и Рождества.

Новый трек Натальи дарит ощущение легкости и трепета. Как и другие песни артистки, сингл «Верить в чудеса» отражает ее хрупкость, утонченность, но вместе с тем сильное материнское сердце, которое способно согревать через песню. Стиль релиза — нежный девичий поп-рок, пропитанный волшебным предчувствием Нового года и Рождества и вселяющий веру в добро и свет. Сочетание искренней лирики, мягких гитарных аккордов, выразительной мелодики, цепких поп-роковых ритмов и искрящейся аранжировки делают эту песню обаятельно ностальгической и одновременно свежей по звучанию. Среди источников вдохновения можно назвать группы Coldplay и Naviband. Над аранжировкой и сведением работал саундпродюсер группы Secret Atelier Илья Попов.

Несмотря на длинный путь в музыке (Наталья по образованию — дирижёр, и работает по профессии более 15 лет), активно заниматься сольным творчеством певица начала только в 2019 году.

«Верить в чудеса» — 5-й студийный сингл артистки. На обложке к треку, похожем на новогоднюю марку, можно увидеть две даты: 2011 и 2020 гг. В 2020 году началась работа над песней, и именно к этому периоду отсылает нас её содержание. А 2011 — год, когда была сделана фотография заснеженной ветки, ставшей главным образом обложки (фото из личного архива певицы). Поэтому эта песня — своего рода двойное послание из прошлого: вот в таком интересном переплетении времён.

Тёплые воспоминания о прошлом — один из главных лейтмотивов творчества певицы. Поэтому и возникла идея выдержать в оформлении ностальгическую линию (например, обложка сингла «Школа, здравствуй» была стилизована под ретро-фотоальбом).

Светлый и нежный трек о чудесах вселяет веру в любовь и добро. Сочетание искренней лирики, мягких гитарных аккордов, выразительной мелодики, цепких поп-роковых ритмов и искрящейся аранжировки делают эту песню одновременно ностальгически обаятельной и свежей по звучанию. Её хочется слушать как в наушниках в тишине, с зажжёнными гирляндами, так и петь вместе всей семьей, наслаждаясь моментами единения и праздника.

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